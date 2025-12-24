那個男人回來了！民眾黨徵召張啓楷選嘉義市長 柯文哲錄影力挺推薦

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨中央委員會今（24）日徵召民眾黨立委張啓楷，參選嘉義市長，除民眾黨主席黃國昌致詞外，民眾黨創黨主席柯文哲也親自錄製一段影片，推薦張啓楷，希望嘉義鄉親給張啓楷一個機會，張啓楷非常認真努力，拜託大家給民眾黨一個機會、給張啓楷一個機會。

柯文哲影片現身挺張啓楷。（圖／方炳超攝）

黃國昌致詞時說，今天民眾黨中央委員會正式通過選對會的建議，正式徵召張啓楷代表民眾黨參選2026嘉義市長，相信這決定不僅僅是民眾黨的驕傲與光榮，也是嘉義市民共同的期待，張啓楷過去是非常專業的資深媒體人，加入民眾黨後，在2024選前提供民眾黨非常多專業政策建議，在全國各地奔走，進入國會後更是有目共睹，我們一定不會讓嘉義鄉親失望，讓張啓楷接下黃敏惠市長的棒子，帶領嘉義大步向前。

會中也播放民眾黨前主席柯文哲的推薦影片。柯文哲說，嘉義市民是相當獨立的，他們看人不看顏色，看他到底做得好不好，在台灣的政治上，嘉義被認為是民主之都，台灣的民主發展，嘉義市有很大功勞，我們希望嘉義鄉親，給民眾黨推薦的張啓楷一個機會，張啓楷是嘉義人，已經在立院磨練兩年，有中央經驗，過去也是財經記者，對台灣經濟發展非常熟悉。

柯文哲說，他認識的張啓楷是非常認真非常努力，相信大家都看得到，拜託大家給民眾黨、張啓楷一個機會，啓楷加油、台灣加油。



