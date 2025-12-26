那個男人回來了？黃國昌明辦新北應援活動 傳柯文哲將現身力挺

民眾黨主席黃國昌明（27）日將在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，黃國昌日前透露現場將有神秘嘉賓出席，而昨（25）日起有小草、社團廣傳圖卡，指民眾黨創黨主席柯文哲將與妻子一同出席，若柯文哲出席，將是柯文哲交保後首場公開活動。對此，民眾黨僅回應，「敬請期待」。

臉書粉專「我家阿北啦」昨日晚間發出一張包含柯文哲、陳佩琪、黃國昌的活動預告圖，並配文說「阿北&佩琪，為新北應援」，活動時間地點正好與黃國昌「為新北應援」活動相符；LINE社群帳號「teamKP news」今日上午也久違發出群發訊息表示，「阿北、佩琪、國蔥邀請大家，一起到新北，為新北應援。」對此，民眾黨僅回應，「敬請期待」。

根據黃國昌日前貼文描述該活動時提到，這一天，是把「期待」變成「行動」的開始，在現場傳遞、感受改變的能量，一場信念的集結，新北the best 的前進時刻，「黃國昌要親口告訴你，他要為新北做的改變，展示未來的美麗藍圖」，現場將看到「大聲向新北告白的黃國昌」。

民眾黨27日將在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動。（讀者提供）

