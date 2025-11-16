「那個紅紅的」！一堆老闆也不知道 小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝
到小吃攤點外帶時，許多店家都會用一種「紅色塑膠繩」將塑膠袋封口，但這個台灣人從小到大都看過的東西，其實很多人都叫不出來它的名字。最近有網友在社群平台po出照片詢問正確名稱到底是什麼，引發不少討論，也釣出內行網友解答，這個神祕的繩子就是「邦提圈」。
有網友在社群平台Threads分享一張台灣麵店、小吃攤時常被用來綁住袋口的紅色綁繩照片，並問說「請問下列圖形的正確名稱」。照片一出立刻引起網友們熱烈討論，紛紛留言「那個紅紅的」、「蛤我都叫塑膠繩欸」、「阿嬤都說 ㄤˊㄙㄡˉㄚ」、「很多人講尼龍繩」、「綁袋子那個圈圈」、「我都叫他：剪刀在哪」、「粉紅色那個，綁袋子的」、「叫不出名稱的東西統一稱為：那個」、「請正名綁貢丸湯的紅色圈圈」。
雖然大多數網友不知道叫什麼，但也有內行的網友講出正確名稱「邦提圈」，但也坦言「問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」。其實邦提圈俗稱「律束阿」，主要用於將外帶食品的塑膠袋束緊封口，也可以用來綑綁其他小物，是由台灣早期使用的草繩、布繩演變而來，是一種輕薄的紅色塑膠圈，在菜市場、小吃攤等地方非常普及。
雖然「邦提圈」方便、常用又好用，但不少人也備受困擾，忍不住抱怨「每次買湯之類的東西我拆開這個都要搞超久的...」、「先別管他叫什麼了，你先幫我解開」、「綁那麼緊要死喔」、「欸剪刀來一下」。
