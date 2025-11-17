那可拿雲林戒毒機構5周年慶暨畢業典禮 畢業生分享動人生命故事

畢業生小雯(化名)分享生命故事，她是那可拿雲林戒毒機構第一位畢業生，畢業後做業務，業績長紅，翻轉人生的故事相當勵志。（記者劉春生攝）

那可拿雲林戒毒機構十七日舉辦五周年慶暨畢業典禮，邀請多位貴賓與地方仕紳共襄盛舉。

現場蒞臨的嘉賓包括元長鄉鄉長李明明、縣議員張維心、縣議員黃美瑤、縣議員林文彬、雲林地方檢察署觀護人鄭旭民、雲林縣府團隊秘書陳虹汝、立法委員丁學中與張嘉郡聯合服務處副主任陳建彰、瓦?村村長陳中一、高雄毒防局輔導科林佩嬅科長、土庫鎮公所機要秘書張景瑋、雲林第二監獄王麗芬股長、斗六就業中心業務輔導員周芯如、虎尾就業中心業務輔導員王琬兒、台灣好報社長宋智沈等重要貴賓，共同見證戒毒畢業學員重生的重要時刻。

貴賓在活動中致詞祝福，肯定那可拿長年深耕雲林、陪伴個案戒癮、幫助其復歸社會所做的努力。張議員與黃議員表達對毒品防治教育的關心，強調前置預防作業的重要性，並給予畢業生暖心祝福與擁抱。雲林地方檢察署觀護人鄭旭民說：「政府相當重視毒品戒治與防範的議題，希望未來有機會深入交流合作，也祝福活動圓滿順利。」元長鄉鄉長李明明則肯定機構在地方的重要角色：「我本身是護理背景出身，我深知戒毒工作的不易，很感謝那可拿雲林戒毒機構對社會的付出！」

典禮中，兩位完成戒癮課程的畢業生分享各自的生命故事。有人在過去吸毒的混亂人生中掙扎多年，如今透過機構完整的治療、家庭支持和自我覺醒，重新找回生活方向；也有人曾因毒品與家人關係決裂，如今學會道歉、為生活負責，與家人關係修復。真誠的分享讓在場貴賓深受感動，紅了眼眶。

那可拿雲林戒毒機構的執行長，林芯瑩表示，五年來中心陪伴許多個案走過戒癮之路，成功翻轉人生，這一切歸功於各方支持與鼓勵，未來將持續以完整的服務，協助成癮者重建人生，也盼望社會能給予戒癮者更多理解與支持。