那天晚上的風聲與歌聲！風、血、歌、淚交織的一夜：緋紅與黑孩子用原民搖滾召喚整座舞台

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

黑孩子樂團與緋紅樂團11月16日在西門河岸留言共同舉辦一場融合搖滾能量與原民文化的音樂之夜。睽違多年的緋紅樂團以此演出重返舞台，並帶來久未公開的大型演出內容，不僅重現過往經典，也首度曝光新創作，讓現場觀眾沉浸在青春記憶與音樂熱血的重新點燃之中。整場演出被形容為「紅與黑的靈魂交會」，替青春熱血吶喊，象徵兩支樂團跨越風格與背景的交流與共鳴。

（圖／黑孩子樂隊、緋紅樂隊提供）

黑孩子樂團主唱阿田表示，這場聯合演出由緋紅主唱發起並籌備超過一年，能夠順利呈現，全靠所有樂手老師、工作團隊、不離不棄的粉絲，以及一路相挺的黃鼎殷醫師。他感謝每一位到場支持的朋友，尤其從外縣市專程前來的親友和蒞臨現場的嘉賓朋友

廣告 廣告

在記者現場觀察下，兩團以多首原創作品揭開序幕。音場裡濃烈卻溫潤的聲線交錯回響，將原住民族音樂元素、搖滾能量與生命故事編織在同一個舞台上。緋紅主唱佳樺帶來的阿美族歌謠〈馬蘭姑娘〉成為當晚最動人的段落之一。讓同樣是大馬蘭部落孩子的佳樺在台上含淚表示，這首歌陪伴她度過人生低潮，「這首歌的故事，如同我年輕時的自己。每次唱，都能讓我找回力量與勇氣。」她希望這份力量也能帶給所有到場的嘉賓，族群文化與搖滾流行在台北城引起現場熱烈共鳴，真摯演唱令許多人紅了眼眶。

緋紅主唱佳樺在台上含淚表示，這首歌陪伴她度過人生低潮，希望這份力量也能帶給所有到場的嘉賓，（圖／黑孩子樂隊、緋紅樂隊提供）



黑孩子主唱阿田的〈媽媽的手〉則再度牽動現場情緒。這首曾獲「台灣原創流行音樂大獎佳作」的排灣語作品，在阿田的深情詮釋下緩緩流淌，傳達對母親的思念與敬愛。當排灣語歌詞迴盪於場館，許多觀眾不自覺紅了眼眶。有觀眾表示，「那份情感穿越語言，直接唱進心裡」。

接著由黑孩子bass手阿修演唱阿美族歌謠〈那天晚上風的聲音〉，風一樣呼嘯過的柔情，彷彿替許多在北部打拚的阿美族族人點上一盞明燈，讓北漂的孩子們感受到久違的力量與安慰。黑孩子更邀請《超級紅人榜》20關冠軍林雅婷登台，共同演唱創作曲〈Memory〉，並與阿田再度合唱比賽時的合作曲目，展現台東孩子之間合作無間友愛的情感與默契。

黑孩子主唱阿田的〈媽媽的手〉，在深情的詮釋之下，娓娓道出對母親的敬愛與思念（圖／黑孩子樂隊、緋紅樂隊提供）

演出接近尾聲，緋紅與黑孩子邀請黃鼎殷醫師上台，一同帶領全場演唱阿美族歌謠〈太巴塱之歌〉。觀眾們隨即牽起雙手，圍成大圈跳起圍舞，歌聲與腳步同步震動，讓文化能量在場館中匯聚成一股強烈的共感。，唱著、跳著，像跳回文化的心臟，腳步踩著大地，能量在空氣中震動，讓這夜晚在歡笑與感動中落幕。

緋紅樂團表示，能以如此溫暖的方式道別，是他們二十多年音樂旅程中最難忘的時刻之一。黑孩子樂團則以充滿生命力的音樂持續彰顯族群文化價值，證明他們不只是樂團，更是承載記憶、情感與族群精神的重要聲音。

這場演出為兩團的共同歲月留下深刻註記，也以赤忱的愛替緋紅樂團的舞台生涯寫上充滿祝福的終止符，也將作為黑孩子繼續揮灑生命的里程碑。（圖／黑孩子樂隊、緋紅樂隊提供）

更多FTNN新聞網報導

搖滾魂不滅！緋紅11/16重返西門紅樓 首度公開原創EP致敬青春

母語魂+搖滾膽點燃台北搖滾夜 黑孩子樂團北漂引爆「紅黑風暴」

紅樓變部落！從〈緋紅〉到〈太巴塱之歌〉：緋紅樂團收山夜大合唱 黑孩子接手蓄力記憶生命

