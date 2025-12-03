那天輪到他接孫女 眼睜睜看著老伴受困宏福苑大火

香港宏福苑大火發生時，71歲的黃老先生剛好出門要接孫女放學，但他的妻子仍在家中。黃老先生一直守在附近哭喊求助。路透社



香港大埔宏福苑上週三（11/26）爆發大火，迄今已確認156人不幸罹難。當時趕到現場的路透社記者拍攝到一名年長男性哭喊懇求的照片，他的悲痛身影感染了全世界。路透社繼續關切該名長者的背後故事，得知他當天留在家中的妻子仍下落不明，而這名長者早就發現施工材料有易燃風險，即便天天為外牆棚網灑水、自行更換窗版，也無法避免這場悲劇。

71歲的黃老先生和妻子住在宏福苑住宅區。兩人退休後的主要活動就是輪流接孫女放學。26日大火爆發的這一天，剛好輪到黃先生去學校接人。就在他離開大樓後不久，他發現住宅區有一棟大樓起火燃燒。

當黃老先生不顧接孫女趕回家時，他發現火勢已經燒到住家所在的樓層。被阻止繼續前進的黃老先生哭喊：「我的太太還在裡面啊！」

路透社記者Tyrone Siu說，他在大火爆發後約1小時趕到現場，黃老先生仍情緒激動地在現場哭喊。Tyrone Siu拍下他的照片：「這是一張述說一切的照片。無論你人在世界上何處，都能立刻感受到黃先生的無助和悲痛。」

那天下午，黃老先生一直站在附近人行道上看著火勢延燒，他一度癱瘓倒地。警方找來一張椅子讓他坐下。黃老先生仍不時喃喃自語：「我會找到你的。」

黃老先生的兒子黃先生向路透社表示，他的母親在大火發生後一度與父親通上電話，但只短短說了１分鐘。他說：「通話結束後她就失去音訊了。」同樣不願給全名的黃先生說，母親還在失聯的30人名單中。

香港宏福苑大火奪走逾150條人命，黃先生的母親迄今仍下落不明。路透社

黃先生表示，他的父親是水電技工退休，在大樓外牆裝修期間便發現施工材料有問題。他自行拆掉建商封窗的發泡膠，替換防火窗版，還定時朝著外牆的棚網灑水。黃先生說：「雖然知道有風險，但無論他怎麼做，都無法阻止這件事情的發生。」

