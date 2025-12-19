那對夫妻再曝「女兒7歲遭排擠」！ 妮妮脫口1句感動全網

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅「那對夫妻」日前曝光女兒妮妮遭校園霸凌一事，引起網友熱議。對此，夫妻倆17日晚間也分享了女兒的一個小故事，透露當時妮妮脫口的一句話，讓網友看完直呼好懂事，大讚父母教育得好。

那對夫妻表示，最近整理一些資料，看到妮妮學校之前的獎狀感觸很深，想來分享一段關於妮妮的心境、成長的小故事，其實一直以來，夫妻倆對妮妮最有信心、也最放心的，不是她會什麼、擁有什麼，而是她在禮貌、人際關係還有是非對錯上，那條一直很清楚的道德底線。這是他們從小陪著她、守著她、教育她最重要的一件事，認為在心境上，妮妮其實一直都比同齡孩子成熟一些，因為她很早就明白，每個人都有不同的選擇，不論什麼背景的人，那都不代表誰比較了不起，也不需要被拿來比較，交朋友也是一樣，那都是選擇，不需要勉強。

那對夫妻分享，妮妮在一年級的時候，班上有一位比較特殊、需要被理解的同學，但該生不知道怎麼跟人相處，也很少有人願意主動接近他，妮妮當時就選擇主動靠近、陪伴並幫助他，不是一天、不是一兩次，而是持續好幾個年級，包含分組時會主動跟對方同組，需要幫忙時，妮妮也會先站出來。

那對夫妻透露，妮妮的人緣不錯，但一段時間後，有些孩子也慢慢因為她「總是跟那位同學在一起」，而不太想再跟她玩，夫妻倆詢問妮妮想法，才7歲的妮妮則回應「沒關係啊，那是他們的選擇，而且他真的需要我幫忙。如果他們是因為這樣不想跟我玩，那這種朋友我也不想交。」

那對夫妻感嘆，妮妮不是逞強也不是假裝不在意，只是很清楚知道，這樣做是她心裡認為正確的事情，直呼「融入團體」不代表要跟著做不認同的事。守住自己的底線，下了課之後才是你的人生，它依然可以很精彩，而身為父母的他們，在這時候最重要的責任，就是守住孩子那顆善良的心，「這樣的孩子不是應該被改變、被磨掉、被逼著妥協，而是更應該被好好守護」。

最後，那對夫妻說，現在有些事情暫時不適合多說…但他們很確定，夫妻倆從小陪妮妮建立、也一路守著的價值，不會因為任何事件而動搖，也許過程不輕鬆、也許結果不一定完美，但她會知道當事情發生時她沒有退縮，她的父母也沒有，「這段時間該走的流程會走，該面對的事情會面對。等到真相完整或需要時…我們會再一次，把事情說清楚」

貼文一出，網友也紛紛回應「善良的妮妮，受妳幫助的同學很幸運跟你同一班，好感動，妮妮真棒」、「善良是一種選擇，妮妮很棒懂選擇，這社會就是很妙，不一定多數人口徑一致就是對的，感恩父母的教育把孩子教得很好喔！」、「看了文章很感動，謝謝妮妮的溫暖」、「妮妮真的很棒，如此善良的孩子，還好有很棒的父母再護著她。」





