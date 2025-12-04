那對夫妻女兒學校「言語性騷」發展成霸凌 妮妮「疑惑提問」Kim聽完三觀爆炸

那對夫妻Kim發長文敘述學校裡的不當事件。翻攝Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書

網紅「那對夫妻」的爸爸 Kim（京燁）昨（3日）晚間在社群媒體上嚴肅發文，暗示女兒妮妮在學校遭遇不對勁事件，引發媒體與社群高度關注。不久後 Kim 再次發布長文，完整揭露事件始末。他表示，女兒最初是因在校園聽到「露骨、涉及性騷擾的言語」而向他提問，沒想到在向老師反映後，事件竟從「不當言論」升級為「集體言語霸凌」，讓他氣憤表示：「這是一個完全錯誤的價值觀循環！」

妮妮疑惑提問「那是什麼東西」 Kim聽完三觀爆炸

Kim 在長文中透露，促使他將事件公開的原因有二：一是媒體轉發後的各種猜測；二是許多家長留言表示孩子也遇過類似事件，讓他覺得此事值得社會重視。他回憶，某天女兒妮妮放學後突然問他：「爸爸，班上某些同學講的那些⋯⋯那是什麼東西？」Kim 聽完完整內容後感到「整個人三觀爆炸」。

廣告 廣告

他指出，這些言論已超越對兩性的單純好奇，而是「很露骨」、「帶有成人暗示動作」、「描述身體器官」、「嘲笑女性身體」、「還包含非常錯誤、甚至獵奇的內容」，層級已高到「不是好奇可以帶過的程度」。妮妮也向他表示，不只她覺得噁心、不舒服，也有其他同學有同樣感受，甚至默默向老師求助。

那對夫妻kim、妮妮。翻攝Kim京燁臉書

學校處理後變本加厲 「不當內容」升級為「集體言語霸凌」

Kim 表示，他當下立刻聯繫導師，希望老師能第一時間通知所有家長，讓大人去導正自己的孩子，以求最快速和平解決。他尊重學校的處理考量，學校後續也確實開始做階段性處理。

然而，事件並未平息。Kim 氣憤指出，看似改善幾天後，同樣的言論又開始出現，隨後事態急轉直下，從「說成人話題」演變成了真正的校園問題，從「不當內容」變成「集體言語霸凌」。部分同學開始集體針對那些願意反應問題的孩子，質問「到底是誰告狀？」、「為什麼你們要去講？」、「你們太敏感了吧！」，甚至出現「明確的成人暗示」與「涉及性騷擾的言語」。

錯誤價值觀循環：做對事的人變成被罵的對象

Kim 坦言，他真正生氣的點在於，在通知老師之後，部分孩子不但沒有停下來，反而「變本加厲」，開始集體針對那些願意反應問題的人，造成「錯誤的價值觀循環」。他憂心這樣的循環會導致：「做壞事的人不覺得錯」、「做對事的人變成被罵的對象」、「旁觀的人開始害怕沉默」、「沉默變成常態」、「霸凌變成合理的」。

他認為最嚴重的問題是：「很多霸凌別人的孩子其實不知道自己在霸凌」，因為沒有人告訴他「這件事很嚴重」。他強調，家長一定要在第一時間介入導正，這不是為了懲罰或貼標籤，而是要阻止孩子將傷害視為好笑，避免陷入霸凌與被霸凌的惡性循環。

妮妮成榜樣：為正義發聲 Kim承諾永遠是後盾

值得欣慰的是，Kim 對女兒妮妮的反應感到驕傲。他透露妮妮的信念是：「爸爸媽媽教我的，如果是對的事情，我不要怕。」她沒有恐懼、沒有退縮，每天回家完整報告，相信父母會站在她後面。妮妮願意出聲，是為了不想看到朋友哭、覺得事情不對，更要保護那些比較弱的孩子。

Kim 藉此向所有孩子喊話：「如果你做的是對的事情、為正義發聲，那怕最後只剩你一個人站著，你也不要害怕，爸爸媽媽永遠都會站在你後面！」

Kim已介入處理：修正勝過懲罰 終止惡性循環

Kim 最後更新了目前進度：他已通知學校、通知老師、與受影響的幾位家長聯繫，並持續與學校溝通，確認孩子們身心靈安全。他強調，他的目的不是要抓誰、不是要懲罰誰，而是要「讓所有孩子都有機會變更好」。他認為，孩子承不承認不是最重要的，重要的是大人要知道問題在哪裡，才有辦法帶著孩子一起修正，讓錯誤被停止，終止惡性循環。

那對夫妻Kim發文全文。翻攝Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

江祖平遭性侵「沉默3個月」首發文 現身釜山10字曝心情

Joeman被「乾媽」虧：現在不帶女朋友給我們看 自爆米蘭「名牌包買不下手」

獨家／陳致遠聞「高志綱外遇」反應曝光 欠債700萬「有在減少」教會力挺