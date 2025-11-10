那對夫妻妮妮住院！急診醫通知「進加護病房」

人氣網紅「那對夫妻」Kim與Nico育有一對子女，11月9日在社群平台分享女兒妮妮因感冒引發嚴重併發症的驚險經歷。這起事件從輕微症狀演變到差點送進加護病房，讓這對父母至今心有餘悸。

根據Nico描述，妮妮起初僅出現喉嚨痛與咳嗽等典型感冒症狀。夫妻倆帶女兒前往診所就醫，經流感與新冠病毒檢測均呈陰性反應，醫師判定為一般感冒，囑咐多喝水休息即可。隔天妮妮照常到校上課，不料校方通知孩子發燒，家長隨即將其接回家中照顧。

當天深夜，病情出現戲劇性轉變。妮妮突然表示胸口劇痛、呼吸困難，整個人極度不適。夫妻倆憑直覺察覺情況不對勁，立即將女兒送往醫院急診。經過抽血、X光與電腦斷層等詳細檢查，醫師診斷為「縱膈腔氣腫」，即肺部空氣滲入心臟與氣管間的縱膈腔。

主治醫師表示，這種情況雖由感冒引起，但若延誤就醫，體內氣體可能持續擴散並壓迫心臟，嚴重時將導致氣胸，後果不堪設想。醫師當下要求妮妮立即住院，進行24小時密切觀察，甚至一度建議送進加護病房。

聽聞需要進入加護病房且家屬無法陪同，已經身體不適的妮妮當場害怕到不知所措。Kim主動與醫療團隊溝通，承諾會在普通病房全程監測女兒的血氧濃度與心律變化。經過協調，醫師最終同意讓妮妮留在一般病房接受治療。

住院期間，Kim徹夜未眠守在床邊，緊盯監測儀器上的數據變化。Nico則負責安頓家中年幼的弟弟，並準備住院所需用品，白天再與丈夫輪班照顧。夫妻倆連續數天幾乎沒有闔眼休息，全心投入女兒的照護工作。

三軍總醫院醫護團隊的專業治療與細心照料下，妮妮的病情逐漸穩定。經過數天觀察，體內氣體開始被身體吸收，各項生理指標趨於正常，終於獲准出院返家。醫師叮囑出院後仍需持續休養，短期內嚴禁劇烈運動、搬重物等活動，並需定期回診追蹤。

這段艱難時期，家人間的相互扶持令人動容。妮妮回憶住院第一晚醒來時，看見父親趴在床邊累到睡著的畫面，感動地對父母說：「這些我會一輩子記得。」這句話讓Nico瞬間紅了眼眶，直呼只要孩子平安就好。弟弟在這段期間也展現超齡的懂事，雖然偶爾詢問姊姊何時回家，但都能體諒姊姊需要休息，不吵不鬧。

Nico透過這次經歷，向所有家長發出重要提醒。她強調不應輕忽孩子的感冒與咳嗽症狀，特別是當孩子出現劇烈咳嗽、胸悶或胸痛時，必須立即就醫檢查。她表示，多一分警覺就能少一分遺憾，早一步檢查就能避免許多後悔。

縱膈腔氣腫是一種空氣異常進入縱膈腔的疾病，可能因劇烈咳嗽、外傷或其他原因引起。雖然多數案例可自行吸收恢復，但嚴重時可能壓迫重要器官，需要緊急醫療介入。這起事件提醒民眾，即使是看似普通的感冒症狀，也不能掉以輕心，應密切觀察病情變化，必要時及早就醫。

