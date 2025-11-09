那對夫妻妮妮感冒胸痛！Nico驚覺不對勁 衝急診醫告知「進加護病房觀察」

妮妮因病住院，爸爸Kim陪在身旁。（圖／翻攝臉書／那對夫妻）

人氣網紅「那對夫妻」由Nico、Kim組成。昨（9日）Nico在社群平台透露，女兒妮妮日前因病情急轉直下，緊急送醫住院，甚至一度被建議送進加護病房觀察，所幸經妥善治療後目前已無大礙。她感性發文表示：「這幾天真的嚇壞了，還好懸著的心終於放下了。」

Nico回憶，妮妮原本只是輕微感冒症狀，包含喉嚨痛與咳嗽，經診所檢查排除流感與新冠病毒後，原被判定為一般感冒。沒想到當晚半夜，妮妮突感胸口劇痛、呼吸困難，夫妻倆憑直覺認定「狀況不對」，立即前往急診就醫。

醫師檢查後臉色凝重，診斷為「縱膈腔氣腫」，即肺部空氣滲入心臟與氣管間的縱膈腔，若未即時處理，恐進一步壓迫心臟引發氣胸。醫師建議妮妮住院觀察24小時，甚至一度表示須送進加護病房。但由於加護病房無法讓家屬陪同，讓已感不適的妮妮聽聞後情緒更為不安。

為了安撫孩子情緒，爸爸主動請求醫師讓他留在普通病房照顧女兒，並保證隨時監控血氧與心跳變化。醫師最終同意安排住進普通病房。Nico說，那晚爸爸整夜未眠，緊盯監測儀器守在床邊，「一邊看著血氧與心跳，一邊守護著她」。

在此期間，夫妻倆白天輪班、夜間互換，兼顧住院與家中年幼的弟弟。Nico也感謝家中長輩的協助，以及三軍總醫院醫護團隊的細心照料與安撫。

妮妮目前已順利出院，醫師叮囑仍須避免劇烈活動與提重物，回家後繼續休養。Nico表示，弟弟這幾天也異常懂事，不吵不鬧，雖偶爾仍喊著「姊姊什麼時候回來」，卻也體諒姊姊需要休息。

返家後，妮妮對父母滿懷感激，回憶住院第一天醒來時，看見爸爸趴在床邊累到睡著，讓她動容地說：「這些我會一輩子記得。」這句話也讓Nico感動落淚，直言「只要平安就好」。

最後，Nico也藉此提醒所有家長，不要輕忽孩子的感冒與咳嗽症狀。「如果孩子咳得太用力、胸悶或胸痛，一定要及早就醫。早一步檢查，就能少掉很多後悔。」有網友詢問是如何發現，Nico也解答女兒做了「抽血、X光、電腦斷層」才診斷出病因。

