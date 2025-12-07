那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

娛樂中心／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim日前分享小六女兒妮妮班級爆發性騷擾事件，女兒勇敢揭發真相後，卻又演變為言語霸凌，讓他相當心疼。今（7）日妮妮母親Nico首度發聲，回憶起女兒上月因「縱膈腔氣腫」緊急入院時，醫師曾詢問「她最近有什麼壓力嗎」；當時她並未多想，如今將事件前後連接，忍不住驚呼「細思極恐」。

那對夫妻揭露女兒班級性騷擾、霸凌事件。（圖／翻攝自那對夫妻IG）

Nico透露妮妮上月住院前每天做惡夢，經常在半夜驚醒、哭泣、說夢話，如今回過頭看，才發現她其實承受巨大壓力。神奇的是，自從風波受到大人們重視後，妮妮近日終於不再做惡夢，今早起床更表示「我看到爸爸在面對比我面對更可怕的事情，我很擔心他，一個人要面對一群，會不會太辛苦」，成熟反應讓Nico瞬間眼眶泛紅。

妮妮上月才突然住院，時間點相當巧合。（圖／翻攝自那對夫妻IG）

Nico坦言事發以來始終不知道該如何面對，除了緊抱孩子安慰，其餘都無能為力。所幸Kim一直站在前頭，不僅給予安慰，也鼓勵「孩子面對事情的勇氣一定是父母給的，所以我們一定要做給她看」。這句話成為Nico的力量來源，堅信：「真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步往前，時間到了……真相絕對不會被藏住！」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

