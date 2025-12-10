那對夫妻妮妮遭性騷霸凌 Kim仍未收到道歉：真相不能被扭曲

網紅那對夫妻「Nico品筠&Kim京燁」女兒妮妮在學校班級遭到性騷擾，沒想到妮妮勇敢揭發後卻反遭言語霸凌。（圖／翻攝自那對夫妻臉書）





知名網紅那對夫妻「Nico品筠&Kim京燁」先前透露，女兒妮妮在學校班級遭到性騷擾，沒想到妮妮勇敢揭發後卻反遭言語霸凌。Kim昨（9日）表示相關調查程序已正式啟動，所有證據資料已補齊送出，但至今仍未收到任何一句「該收到的道歉」。

Kim表示，所有資料、證據與紀錄都已補齊送出，因程序仍在進行中，許多重要內容暫時無法對外公開，不過承諾未來會在YouTube完整公開詳細紀錄，目前則以讓妮妮休息為主，優先保護她，並協助她調整情緒與重建安全感。

回顧事件，Kim坦言內心感受從一開始的「相信」，經歷中間的「複雜、震驚」，到後來的「失望」，甚至出現難以形容的可怕情況，他直言，現在發文都需要反覆請律師確認，不是因為害怕，而是因為他清楚有些人並非在等真相，而是在等他們「犯一個字的錯」。

Kim沉痛指出，原本他們的要求很簡單，只希望事件被重視、能改善特定行為，還給孩子們平平安安，但事件至今已經不算短的時間，卻未曾收到任何一句「該收到的道歉」，他感嘆，「難道現在連一句道歉都成了奢求？！」，令他原本的善意已經悄悄關閉，因為他看到許多「以為只會發生在劇裡」的情節，在現實世界中上演。

儘管事件還在進行中，Kim強調重點不是誰會被懲罰，而是「真相不能被扭曲，也不能被掩蓋」，他呼籲，「誰才是那個需要被保護的人？！不是受害者嗎？？」他表示，他們選擇站出來，是希望女兒日後回頭看時，知道「爸爸從來沒有放棄過」。

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「最近霸凌問題越來越多浮出檯面，希望教育相關單位能好好重視這個問題，給予人權（自主權）的同時也必須承擔自己的行為」、「我們今天也通報覇凌了，也幫孩子掛了身心科，我也要站出來保護孩子」、「加油，千萬別被輿論給壓垮了！」、「我沒有完全跟進所有別人怎麼樣的詳情。但姨姨只是很想給妮妮一個擁抱」、「期待YT～～可以學習遇到了怎麼處理及保護孩子。」、「真的，善良不是每個人都能具備的，心善者需要被珍惜被擁護」、「你們很棒，為正確的事挺身而出，支持你們，希望事情圓滿落幕」。

