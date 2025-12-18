那對夫妻痛揭愛女遭霸凌過程！超齡成熟暖心一舉動 力挺大讚好勇敢
記者鄭尹翔／台北報導
網紅夫妻「那對夫妻」日前透露愛女妮妮在學校遭遇霸凌狀況，引發外界關注，近日再度於社群平台發文，分享女兒在低年級時期就曾面臨被同儕排擠的經驗，但妮妮依然堅定選擇做自己認為正確的事，展現超越年齡的成熟與勇氣，讓不少網友看了相當動容。
那對夫妻在貼文中提到，最近整理女兒過去在學校獲得的獎狀時，回想起一段關於妮妮心境與成長的重要故事。他們坦言，對女兒最有信心的並非能力或成就，而是她在人際關係、禮貌以及是非對錯上，始終擁有清楚且堅定的道德底線，這也是父母多年來最重視、一路守護的教育核心。
夫妻倆回憶，妮妮在一年級時，班上有一名較為特殊、需要更多理解與陪伴的同學，當其他孩子選擇保持距離時，妮妮卻主動靠近、陪伴並協助對方，這樣的行為不是短暫的同情，而是從一年級一路持續到四年級。無論分組或日常互動，妮妮總是願意站在那位同學身旁。
然而，隨著時間推移，妮妮也因此遭到部分同學疏遠，甚至不再願意與她玩在一起。對此，妮妮回家後曾平靜地向父母分享，認為朋友的選擇無需勉強，並直言「如果他們是因為這樣不想跟我玩，那這種朋友我也不想交」，當時她年僅七歲，卻已展現清楚的價值判斷。
那對夫妻強調，妮妮並非逞強或假裝不在意，而是非常清楚自己所做的是正確的事情。他們也持續告訴孩子，學校只是人生的一部分，「融入團體」不代表要違背自己的底線，更不能為了被喜歡而做不認同的事。真正重要的，是守住善良與尊重他人的心。
面對目前仍在進行中的狀況，那對夫妻表示，雖然有些細節暫時不便多說，但可以確定的是，女兒從小建立起來的價值觀不會因任何事件動搖。無論過程多麼不輕鬆，他們都會陪著孩子一起面對、不退縮，也不會因為困境而停止生活的步伐。
貼文最後，那對夫妻也堅定表示，該走的程序會走、該面對的事情會面對，等到真相完整、時機成熟時，會再一次向外界說清楚。他們相信，人生不只存在於單一環境，走出來之後，答案終究會越來越清晰。
教育部反霸凌投訴專線：1953
「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
