「那對夫妻」女兒妮妮疑遭校園霸凌 爸爸喊話：我會陪著面對

那對夫妻的女兒妮妮，疑似遭到校園霸凌。（圖／翻攝自那對夫妻臉書）





多年來以分享家庭生活為主題的網紅「那對夫妻」，爸爸Kim（京燁）今（3日）在臉書發文表示，女兒疑似遭到校園霸凌，而且如果當孩子遇到這種事情，家長在這階段對孩子的支持就非常關鍵，要讓孩子知道，勇敢沒有錯，勇敢的人永遠不會孤單。不管接下來會遇到什麼，「身為爸爸我都會陪著他一起面對」。

Kim在IG上發文表示，最近學校發生了一些莫名其妙的事情，看來……老爸真的要出手了，很多細節不能講、也不方便講，但身為家長真的很有感，如果孩子在學校遇到什麼不對勁的事情，拜託一定要讓孩子求助，不要覺得「算了啦、應該沒事吧」，也不要因為怕麻煩就裝作沒看到，這個階段真的太重要、太關鍵了。

Kim跟同為家長的粉絲強調，「如果學校沒有妥善處理、或是某些事情一直沒有得到合理的結果，我們家長也不能放棄」。

Kim指出，前提很簡單，「只要孩子做的是對的事情，我們就要讓他知道，勇敢沒有錯，勇敢的人永遠不會孤單。不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著他一起面對！」



