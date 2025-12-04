「那對夫妻」女兒班上爆成人話題！Kim長文還原經過 演變成霸凌、性騷...妮妮疑遭同學逼問

Kim在社群分享女兒班上疑似霸凌事件引發關注，強調願與校方、家長合作讓孩子遠離傷害。（翻攝自臉書/Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

「孩子面對任何狀況，身為父母都會站在他身後。」知名YouTuber「那對夫妻」成員Kim昨（3日）在臉書分享，女兒妮妮的班級近期出現涉及「性」的不當言論並疑似引發霸凌現象，使大量家長共鳴。Kim罕見以長文記錄過程，並強調家長陪伴與求助的重要性。

那對夫妻女兒班上校園霸凌怎麼發生？

「爸爸，班上某些同學講的那些…那是什麼東西？」Kim在文中回憶，有天放學後，妮妮突然詢問班上同學提到的「某些內容」到底是什麼。他進一步了解後震驚表示，這些話題包含「成人暗示」「性器官描述」與「嘲笑女性身體」等訊息，不僅超出小學生年齡可理解範圍，也讓多名學生感到不舒服。

廣告 廣告

Kim 指出，他第一時間聯繫導師，希望讓家長共同協助導正孩子的認知。雖然校方後續已進行階段性處理，但過沒多久，不當內容再度出現，並逐漸演變成追問：「到底是誰告狀？」「為什麼你們要去講？」「你以為你很乾淨嗎？」「你們太敏感了吧！」「不要在那邊裝傻」

不當內容演變成校園言語霸凌，甚至出現更嚴重的性騷擾言語以及「明確的成人暗示」，該言行的學生還會對同學大吼。

孩子遇到霸凌怎麼辦？

Kim透露，事件後部分孩子被罵得不知所措，也不敢承認，「有人在學校直接崩潰、回家後再次大哭」。Kim表示，很欣慰妮妮的態度「沒有恐懼、沒有退縮、沒有因為害怕孤單就閉嘴」，而是選擇向師長求助，「因為她相信，只要做的是對的，爸爸媽媽一定會站在她後面」。

Kim語重心長地說到，許多孩子在這個年紀可能並不知道自己的行為已造成傷害，也許有些孩子會害怕、有些覺得好玩，但孩子承不承認自己的錯誤不是最重要的，「重要的是…大人要知道問題在哪裡，才有辦法帶著孩子一起修正」。

家長該如何面對校園霸凌？

Kim 強調，此事並非針對特定學生，也非意圖貼標籤，而是希望所有家長能了解狀況，協助孩子分辨是非。他認為，若以「沒證據」「孩子沒承認」為由不處理，只會讓傷害持續擴大。

目前Kim已與校方與相關家長完成初步溝通，並持續追蹤孩子們的身心狀況。他期望事件能成為改善契機，「讓錯誤被停止，讓惡性循環被終止！」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

育兒友善天花板！鼎泰豐「讀心術級」服務再爆紅 服務生像會通靈網驚：太離譜了

快訊／東京國中生爆爭執！釀校園割喉 13歲男持刀「教室內砍同學」

孩童店內亂跑！大創女店員勸阻「竟被媽媽罵到下跪」 目擊者：小孩在一旁看