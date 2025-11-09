「那對夫妻」妮妮感冒！突被通知進加護病房 母崩潰腿軟

「那對夫妻」妮妮住院，爸爸Kim守在一旁。（圖／翻攝自「那對夫妻」臉書）





網紅「那對夫妻」Kim（京燁）、Nico（品筠）今（9）日發文表示，女兒妮妮前陣子從小感冒演變到差點送進加護病房，回想這段時間的經過讓夫妻倆至今心有餘悸，更想藉此提醒所有父母，千萬不要輕忽感冒和咳嗽。

Nico提到，一開始以為妮妮只是小感冒，看完醫生的當天半夜，她突然說胸口很痛、喘不過氣，夫妻倆立刻衝去急診，一檢查完醫生臉色驟變，馬上要求妮妮住院觀察，並解釋是「縱膈腔氣腫」，如果再晚點送醫，可能就會演變成「氣胸」，Nico聽完整個人傻住，沒想到醫生還建議進加護病房。

Nico形容當時聽完腿都快軟了，Kim則是先安撫所有人情緒，詳細了解狀況後，詢問在一般病房照顧妮妮的方法，也獲得醫生同意，「那晚爸爸一整夜沒睡，一邊盯著機器上的血氧跟心跳，一邊守著她。而我則是一邊安頓在家的弟弟，然後準備住院的所有東西和安排，白天再隨時跟老公換班照顧。」

在醫療團隊的協助下，妮妮已經順利出院，不過醫師交代還是需要多休息，且不要劇烈運動及搬重物等，Nico也希望透過親身經歷提醒所有家長，不要輕忽感冒和咳嗽，「如果孩子咳得太用力、胸悶或說胸口痛，一定要提早就醫。」早一步檢查，才能少掉很多後悔。



