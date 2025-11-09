「那對夫妻」愛女胸痛險送加護病房！檢查結果出爐 母Nico一聽腿軟

娛樂中心／蔡佩伶報導

「那對夫妻」妮妮住院觀察。（圖／翻攝自臉書）

知名網紅「那對夫妻」Nico品筠、Kim京燁結婚多年，育有一子一女，家庭生活美滿。平常樂於分享生活的他們，今（9日）發文提到妮妮有些微身體不適，豈料深夜竟突發性喘不過氣，最後緊急到醫院檢查，最新病況全說了。

「那對夫妻」在社群中還原妮妮險些住進加護病房的危急情況，Nico提到女兒原先出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，但經過診所檢驗並非流感或是新冠肺炎，因此也遵照醫囑讓妮妮先回家休養，豈料當晚情況惡化，妮妮突然出現胸痛、喘不過氣等症狀，讓身為母親的Nico憂心不已，於是趕緊帶妮妮去掛急診。

最終經過醫生判定是由感冒引起的「縱膈腔氣腫」，同時建議住加護病房觀察，並坦言如果未即時送醫，恐怕會演變成氣胸，聽聞此話的Nico也形容當下「腿都軟了」，害怕到不知所措，所幸老公Kim冷靜安撫大家情緒，但由於加護病房家屬無法陪同照顧，最終在醫生確認家屬能夠24小時觀察妮妮血氧跟心律狀況下，同意住在一般病房。

Nico透露這些天她都跟Kim醫院、家中兩邊跑，分頭照顧妮妮的身體狀況，所幸在醫療團隊的協助下，妮妮已經順利出院，讓Nico心中充滿感謝，而Nico也希望藉由這件事，提醒所有家長，如果小孩有咳嗽過於用力或是胸悶等情況，應該要早一步檢查，才能夠避免危險。

「那對夫妻」育有一對子女。（圖／翻攝自臉書）

