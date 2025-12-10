「那對夫妻」愛女遭性騷！Kim再震怒發聲「道歉成為奢求」 曝案件最新進度

知名網紅「那對夫妻」再度為女兒妮妮發聲。翻攝那對夫妻臉書

知名網紅「那對夫妻」日前爆料，女兒妮妮在校遭同學性騷擾，勇敢告知老師後竟反遭言語霸凌，隨著風波越演越烈，Kim昨（9日）再度發文更新進度，表示調查程序已正式啟動，所有證據、資料、紀錄都已補齊送出，但事件至今已有一段時間，仍未收到一句應有的道歉，讓他感到心寒又失望，他感嘆：「難道現在連一句道歉都成了奢求？」

調查正式啟動 Kim感嘆「一句道歉都沒有」

Kim在臉書發文表示，由於調查仍在進行，許多關鍵內容暫時無法公開，但承諾未來會在YouTube公開完整紀錄，包括每一段訪談、每一份文件與所有重要細節，因為每一段、每一個細節，都非常重要，也非常精彩。他強調，當務之急是讓妮妮休息與恢復安全感，「這個顧慮已證實完全正確。」並透露已尋求專業團隊協助，確保孩子的身心狀態能重新穩定。

廣告 廣告

那對夫妻再度發文。翻攝那對夫妻臉書

關鍵細節暫不公開 未來將於YouTube公開完整紀錄

Kim也在貼文中剖白過去這段時間的巨大心理壓力，他坦言，一開始選擇相信，後來卻在事件發展中感到複雜、震驚，最終演變成深深的失望。他指出，有些人並不是在意孩子是否受傷，而是在等他們「犯一個字的錯」，有些人盯著的不是受害者，而是如何把焦點帶向別處，他沉痛反問：「在整件事情裡，誰才是那個需要被保護的人？不是受害者嗎？」並直言看到不少反應與處理方式「比戲劇還離奇」。

Kim心力交瘁 無奈揭外界壓力

儘管事件尚未落幕，Kim 強調這不是結束，而是另一段程序的開始，他承諾將把真相攤在陽光下，提供給所有需要的人，「我不能讓我的孩子帶著陰影長大，所以我選擇站出來。」他也分享一件令他感動的事，表示有許多人因為他們的事件而變得更勇敢，有父母開始為孩子發聲，有受害者願意說出曾經的委屈，他強調，只要這些努力能讓某個孩子少一點黑暗，那他們承受的一切都不是白費的。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

S媽開箱小S金鐘獎盃！激動尖叫「填補我的心」 家中藏大S身影

美女主播無預警宣布結婚！粉絲數狂掉數百人 甜蜜揭求婚過程

才剛分手孫生！多芬質疑「不能忠誠一點嗎」 吐露情斷心聲