「那對夫妻」曝女兒遭言語霸凌！ Nico憶「孩子住院前天天做噩夢」：細思極恐

網紅「那對夫妻」時常在社群分享家庭生活，日前Kim透露女兒妮妮在學校遭到言語霸凌，內容涉及「成人話題」，目前已通知學校、老師，也與受影響的幾位家長聯繫，確認孩子身心狀況，並持續與學校溝通。妻子Nico昨(7)日也吐露心聲，透露妮妮住院前陣子開始天天做噩夢，半夜驚醒、哭泣、說夢話，如今把時間線重新拉回來看，讓她直呼「細思極恐」，也感到相當自責。

Nico表示，前陣子妮妮住院，那時醫生問「孩子最近有什麼壓力嗎？」她當下還沒想太多，這幾天把時間線重新拉回來看，只能說細思極恐，透露住院前那陣子開始，妮妮天天做噩夢，半夜驚醒、哭泣、說夢話，她看著孩子的這模樣，心真的碎了一地，而老公都會在妮妮驚醒時起床抱著她，直到她安穩入睡才敢鬆手，隔沒多久，當月妮妮就因為某種原因導致住院。

Nico感嘆，妮妮從小就是個願意和他們分享所有事情的孩子，自己一直很感謝孩子的信任，只是妮妮也許表現的太堅強，雖然他們都知道孩子遇到的所有事情，表面上看似沒什麼異狀，但也許心裡承受的壓力，並不只是說出來就可以釋放的事情。不過很奇怪的是，這兩天妮妮終於沒做噩夢，起床時突然說了一句話，卻讓她聽到時眼眶立刻紅了。妮妮說「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到。可是我看到爸爸在面對，比我面對更可怕的事情…很擔心他，一個人要面對一群，會不會太辛苦？」讓她意識到「孩子看到的，真的比大人以為的更多」。

Nico坦言，身為媽媽，必須坦白說，這段時間真的很慚愧，第一時間除了抱著孩子、安慰她，自己什麼都做不了，她真的害怕，也真的不知道要怎麼面對，可是在自己最無力的時候，老公卻站在最前面，從事發到現在一直在處理、溝通、蒐集、紀錄、整理、和孩子談心、和各單位接觸，將每一個細節、轉折、情緒扛在肩上，全都放在心裡。

就在Nico覺得自己沒用且自責時，Kim反而握著她的手說「妳不是什麼都沒做好嗎！妳在我旁邊我才有力量做這些事情啊，而且妳是孩子的媽媽，這本身就已經夠偉大了，後面的事…交給我吧」。那一瞬間讓她真的忍不住落淚，但有老公在，讓她連害怕都變得有勇氣，直呼很幸運，有這樣的老公；妮妮更幸運，有這樣的爸爸。

Nico也提到，Kim說了一句話讓她非常印象深刻，「他說孩子的正義感也許是天生的，但是面對事情的勇氣一定是父母給的，所以我們一定要做給她看！」最後也喊話「真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步往前，時間到了…真相絕對不會被藏住！」

