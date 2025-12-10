「那對夫妻」11歲愛女遇霸凌 Kim揭最新進度：至今沒道歉

11歲愛女遇性騷、霸凌，那對夫妻Kim揭最新進度。。（資料圖／姚志平攝、粘耿豪攝）

網紅「那對夫妻」日前在社群揭露，11歲的女兒在學校遭同儕言語性騷，後又疑似出現霸凌現象，掀起網友熱議。爸爸Kim 9日發文公開最新近況，透露女兒仍在休息當中，也表示調查程序已經正式啟動，但至今都沒有收到一句「該收到的道歉」。

Kim坦言，隨著調查程序展開，所有資料、證據、紀錄已經全部補齊送出，所以很多事情目前還無法公布，但承諾「只要進入調查就會有結果！我們會全程配合，也會好好走完每一道程序」，未來也會透過YouTube揭露完整過程，直言：「因為每一段、每一個細節，都非常重要，也非常精彩。」

回顧事發至今的心情，從一開始的相信，到中間的複雜、震驚，再到後來的失望，甚至出現讓人難以形容的可怕，連發文都要反覆請律師確認，擔心只要說錯一個字，事件的焦點就有可能被轉移，更說：「我們原本要的其實很簡單：希望事件被重視、希望大家了解事情原貌、希望某些行為能改善，最後還給孩子們平平安安、快快樂樂。但…事件到現在也不算短的時間了，至今我們沒有收到任何一句『該收到的道歉』。難道現在連一句道歉都成了奢求？！」

Kim坦露，這件事有很多條路可以走，他之所以選擇站出來，把該說的說清楚，把該保護的做到，是希望女兒日後回頭看時，知道「爸爸從來沒有放棄過」。最後補充近期很感動的事，「這段時間我看到很多留言、很多故事：有人因為我們的事件而變得更勇敢、有人開始為孩子站出來、有人願意說出曾經不敢說的委屈。雖然我們目前的調查還在進行，故事還沒到結局，結果也不是現在最重要的。但如果我們經歷的這些，能讓正在掙扎的人多一點勇氣、或讓某個孩子少掉一點黑暗，那我們今天所承受的，就都不是白費的！」

