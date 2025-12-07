「那對夫妻」Nico揭女兒住院心碎內幕！ 惡夢連連原因曝光

網紅夫妻檔「那對夫妻」育有1女1子，婚姻生活相當幸福。（翻攝自臉書/Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

網紅夫妻檔「那對夫妻」兩人育有1女1子，時常分享家庭日常走紅。爸爸Kim日前指出，女兒妮妮的班級近期出現涉及「性」的不當言論，並疑似引發霸凌現象。媽媽Nico（品筠）昨（7日）就在臉書寫下長文，談到女兒妮妮前陣子住院的心路歷程，透露孩子在住院前一段時間頻頻做惡夢、半夜驚醒，讓身為父母的兩人既心疼又自責。文章一出，讓不少粉絲直呼「看了心都碎了」。

住院前連續惡夢？孩子承受的壓力從哪來？

Nico表示，妮妮在住院前的那段日子，天天半夜驚醒、哭泣、說夢話，情緒狀態明顯異常。醫生問起孩子是否有壓力時，她當下未多想，但事後回顧時間線，才驚覺事態不單純。

她描述，妮妮一直是個願意分享、懂事堅強的孩子，看似平靜，但或許心裡承受的壓力已超過她能表達的範圍。

為何惡夢突然消失？一句話讓媽媽紅了眼眶

Nico透露，這兩天妮妮意外地不再做惡夢，而孩子今早的一句話更讓她瞬間泛淚。妮妮對她說：「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到。可是我看到爸爸在面對，比我面對更可怕的事情…我很擔心他，一個人要面對一群，會不會太辛苦？」這番話讓Nico感嘆，孩子看到的遠比大人想像中更多、更深。

爸爸如何撐起全家？媽媽自責：「我什麼都做不了」

文章中也談到夫妻之間的互相扶持。Nico坦言，事件發生後，她常因害怕與無力感而自責，覺得自己只能抱著孩子、安慰她，「除此之外什麼都做不了」。

但丈夫Kim卻一直在第一線處理所有事件，包括溝通、蒐證、紀錄、陪伴孩子、與相關單位聯繫，把每段情緒與細節都扛在肩上。

她自責時，丈夫反握著她的手對她說：「妳不是什麼都沒做好啊！妳在我旁邊我才有力量做這些事情。而且妳是孩子的媽媽，這本身就夠偉大了，後面的事交給我吧。」

這句話讓她當場落淚，也讓恐懼中多了一份勇氣。

真相會曝光嗎？爸爸：勇氣是父母給的！

Kim的一句話令Nico印象深刻：「孩子的正義感也許是天生的，但面對事情的勇氣一定是父母給的，所以我們一定要做給她看！」至於外界關心事件全貌，Nico則強調，「真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步往前，時間到了…真相絕對不會被藏住。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

