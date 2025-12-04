那對夫妻11歲女兒遇校園「集體霸凌」！牽涉言語性騷

網紅「那對夫妻」Nico與Kim的女兒遇到校園霸凌。(王英豪攝)

網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以經營家庭日常走紅。近日，Kim透露11歲女兒妮妮最近在學校遭同儕言語性騷，他致電給導師後，妮妮反被集體霸凌，讓Kim悲憤，直言要讓惡循環被終止。

Kim於3日晚間發文表示，前陣子妮妮放學後反映班上同學的言論涉及「很露骨、帶有成人性暗示動作、描述身體器官、嘲笑女性身體」，遠超過一般年齡層的好奇範圍，造成妮妮和多名同學噁心與不適。

有部分同學悄悄向老師反映，不敢讓人發現。Kim則是立即聯繫導師，希望能第一時間通知所有家長去導正。不過，在學校初步處理後，狀況僅短暫改善，幾天後同學又開始不當發言，甚至延伸成「集體言語霸凌」；包括追問「誰去告狀」、指責同學「太敏感」、大吼喝斥，以及加入明確成人暗示、涉及性騷的言語，使部分同學在學校被罵到情緒崩潰，返家後仍持續哭泣。

廣告 廣告

Kim強調，真正令人憂心的不是孩子接觸成人資訊，而是通報老師後，部分同學非但未改善，還變本加厲，對提出問題的同學展開攻擊，形成錯誤價值觀，「做錯的人不覺得錯，做對事的人變成被罵的對象，旁觀的人開始害怕沉默，沉默成為常態，霸凌變成合理的。」

Kim覺得最嚴重的問題是，許多欺負同學的孩子，根本不知道自己的行為已構成霸凌；所以Kim一直主張「第一時間通知家長」的重要性，因為只有家長能從根本導正孩子。他表示，若因孩子否認、缺乏證據或害怕衝突而選擇不處理，只會讓問題擴大，使傷害持續循環。

Kim指出，妮妮從小就相信「只要做的是對的，爸爸媽媽一定會站在她後面」，對於妮妮這次為了保護自己與同學，選擇勇敢說出問題，Kim深感欣慰，同時提醒其他家長，霸凌孩子未必是壞小孩，只是未被正確引導；每個孩子都有變好的機會，而前提是承認錯誤、停止傷害。大人了解問題、願意指導，才有可能帶著孩子一起修正。

至於這件事情目前的處理進度，Kim表示，已與學校、受影響的數位家長持續溝通，並確認孩子的身心狀況，「我希望的唯一結果是：所有家長都知道孩子的狀況，讓孩子知道哪些事情不能做，讓錯誤被停止，讓惡性循環被終止！！」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

葉金川出新書 80歲還能跑跳碰

MLB》自責分率4.79！威廉斯照拿近16億大約

保健》70萬人睡眠呼吸中止症 5成肥胖