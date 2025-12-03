那對夫妻11歲女兒「學校發生莫名其妙的事」心疼：老爸要出手了

網紅「那對夫妻」育有一雙寶貝兒女。(圖／姚志平攝)

人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。今（3日），Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。

Kim在貼文中提到，最近學校發生了一些「莫名其妙的事情」，雖因為牽涉細節不便公開，但已讓身為父母的兩人高度關注：「很多細節不能講、也不方便講，但身為家長真的很有感」，暗示事件已經到了不得不介入處理的程度：「看來……老爸真的要出手了。」，雖未明說具體狀況，但他透過文字傳達出對孩子的心疼與堅定立場。

Kim強調，身為家長更加明白學齡階段的重要性，呼籲所有家長務必在孩子遇到疑似不對勁的狀況時，鼓勵他們求助，而不是抱持「算了啦」或「應該沒事吧」的心態，更不能因為害怕麻煩就選擇視而不見。

他更進一步表示：「該處理的就處理，該溝通的就溝通，該捍衛的也不能退縮」，如果學校沒有妥善處理相關問題，或事情始終未得到合理結果，家長更不能選擇放棄。最重要的前提是，「只要孩子做的是對的事情，我們就要讓他知道，勇敢沒有錯，勇敢的人永遠不會孤單。」

最後，Kim以一句話展現身為父親的堅定：「不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著他一起面對！！」此次發文雖未揭露事件細節，但已成功引發社群對校園議題的關注，貼文曝光後，許多網友湧入留言力挺留言：「希望事情圓滿處理，一切往好的發展」、「沒錯！為了孩子一定要適時地挺身而出！加油！祝順利！」、「同捍衛家人絕不寬待！」

Kim臉書全文。（圖／翻攝自Kim京燁 臉書）

