那對夫妻11歲妮妮「胸口痛」住院 差點進ICU病因曝光！媽媽嚇到腿軟
網紅「那對夫妻」在臉書上震驚發文透露，11歲的女兒妮妮「差點被送進加護病房」，不過也報平安，現在已經沒事了。至於原因，文中也透露，原本以為是小感冒，沒想到竟是「縱膈腔氣腫」，再嚴重就會變成氣胸。
那對夫妻臉書發文形容，妮妮一開始只是普通感冒症狀喉嚨痛、咳嗽，後來學校通知她開始發燒，爸媽趕緊接她回來就醫，驗了流感、新冠肺炎快篩，結果都陰性，只好先返家休息。
沒想到半夜，妮妮突然「胸口很痛、喘不過氣、整個人非常不舒服」，媽媽品筠（Nico）直覺「不對勁」，立刻衝去急診。醫生一檢查竟「變臉」，要他們馬上住院觀察。
文中也解釋病因：「簡單來說就是感冒引起的，然後因為咳嗽方式不正確或其他因素，導致肺裡的空氣滲進心臟和氣管中間的縱膈腔裡。如果再晚一點送來，氣體可能會繼續擴散、壓迫心臟，嚴重的話就會變成『氣胸』！那一刻我整個人都傻住….醫師說必須24小時觀察，而且建議進加護病房」。
因加護病房家屬不能陪同，讓妮妮很害怕，Nico也嚇到「腿都快軟了」，老公Kim（京燁）努力安撫大家情緒，詢問醫生是否可在一般病房就好？「醫生說主要比較緊急的是需要隨時觀察妮妮的血氧和心律狀況，爸爸說他可以，於是醫生也同意了這個方法」。
Nico透露：「那晚爸爸一整夜沒睡，一邊盯著機器上的血氧跟心跳，一邊守著她。而我則是一邊安頓在家的弟弟，然後準備住院的所有東西和安排，白天再隨時跟老公換班照顧。這幾天我們都不斷的在重複，白天、晚上、醫院、家裡、輪流照顧，兩邊兩人都跑來跑去，幾乎沒真正睡過覺…」
現在妮妮已出院，不過氣體還需要時間慢慢吸收，之後也要多休息，不能做劇烈運動、搬重物。妮妮也懂事地感謝家人照顧，看到爸爸趴在他的病床旁睡到，「這些我會一輩子都會記得」。也不忘提醒父母們，不要輕忽孩子的小感冒。
