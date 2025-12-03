那對夫妻Kim曝孩子學校出事：老爸要出手了 學校若沒妥善處理「家長不能放棄」

「那對夫妻」的爸爸Kim今日發文，透露孩子在學校發生一些事。翻攝Kim京燁臉書

以分享家庭生活走紅的網紅「那對夫妻」的爸爸 Kim（京燁），今（3日）晚間在社群媒體上發文，語氣嚴肅地透露女兒妮妮在學校似乎遇到了「莫名其妙的事情」，並表示自己將會「出手」處理。他強調身為家長，遇到孩子在學校遭遇不對勁時，絕不能因為怕麻煩或想算了而裝作沒看到，並呼籲家長要成為孩子最堅實的後盾，即使學校未妥善處理，家長也「不能放棄」。

Kim心疼孩子學校遇事：老爸真的要出手了

Kim 在臉書上貼出與孩子的合照，但內容卻透露了嚴肅的議題。他直言「最近學校發生了一些莫名其妙的事情」，隨即表示：「看來……老爸真的要出手了。」Kim 雖然表示許多細節「不能講、也不方便講」，但字裡行間充滿了對孩子的心疼與對事件的重視。他提到，這件事情讓他身為家長「真的很有感」。

呼籲家長勿放棄：該捍衛的也不能退縮

由於 Kim 的大女兒妮妮已進入小學階段，外界普遍推測孩子可能遭遇了人際關係或校園排擠等問題。Kim 藉此機會向所有家長喊話，如果孩子在學校遇到不對勁的事情，「拜託一定要讓孩子求助」，千萬不要抱持著「算了啦、應該沒事吧」的心態，更不能因為「怕麻煩就裝作沒看到」。他強調這個階段「真的太重要太關鍵了」。

家長要成後盾：勇敢的人永遠不會孤單

Kim 進一步提出家長在處理此類事件上的責任與態度。他認為「該處理的就處理，該溝通的就溝通，該捍衛的也不能退縮」。他特別指出，如果學校方面沒有「妥善處理」、或是某些事情一直沒有得到合理的結果，家長也「不能放棄」。Kim 堅定地表示，前提很簡單：「只要孩子做的是對的事情，我們就要讓他知道，勇敢沒有錯，勇敢的人永遠不會孤單。」最後更溫情承諾：「不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著他一起面對！」

廣告 廣告

那對夫妻Kim發文全文。翻攝Kim京燁臉書



回到原文

更多鏡報報導

吳宗憲臨時宣布「演唱會延期」 票賣光「主辦損失慘重」

利特1個月在台灣20天「考慮買房」 訪問到一半突然秀手機「宣傳新作品」

公費戀愛！陳漢典Lulu錄影「炙熱眼神」超甜蜜 下班同返4000萬愛巢