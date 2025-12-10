那對夫妻KIM發文怒斥！一句道歉成奢求 愛女妮妮遭校園霸凌慘遭冷處理

記者鄭尹翔／台北報導

網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動。（圖／翻攝自臉書）

知名網紅「那對夫妻」成員 Kim 近日再度發聲，坦言在女兒妮妮於校園遭遇霸凌事件後，始終未等到任何一句道歉，讓他忍不住痛心表示：「難道現在連一句道歉都成了奢求？」語氣中充滿失望與無奈。本月 2 日，Kim 首度公開揭露事件，指出妮妮在學校遭遇同儕以大量與性別相關的限制級語言羞辱，甚至因此連續數日做惡夢，引發外界震驚與強烈關注。

Nico失去二胎後休養中。（圖／翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

事發至今已超過一週，Kim 昨日沉痛透露，原以為事件曝光後能喚起重視，還給孩子平安與快樂，卻沒想到至今沒有任何一句該有的道歉。他直言：「那種痛與失望，是會把人原本的善意關閉的，而我的善意也已經悄悄關閉了。」強烈的言語讓粉絲與家長社群皆感同身受，並紛紛留言聲援。

廣告 廣告

面對孩子的心理狀態與安全感受到嚴重影響，Kim 表示目前最重要的就是保護妮妮、讓她充分休息，並透過專業資源協助情緒修復。他透露，與校方相關的調查程序已全面啟動，「所有資料、證據、紀錄，我們都已全部補齊送出。」但由於案件正在進行中，許多細節仍無法公開，希望外界給予家庭必要的時間與空間。他強調：「只要進入調查就會有結果，我們會把所有能做的協助全部做到。」

「那對夫妻」由 Nico 與 Kim 組成，自 2010 年開始經營 YouTube，以生活、家庭互動累積高人氣，主頻道目前擁有 72 萬訂閱，臉書粉專更有 282 萬追蹤，是台灣非常具代表性的親子網紅家庭。Kim 也以創作歌曲聞名，其中獻給女兒的歌曲〈妮妮〉在 YouTube 累積高達 1800 萬觀看，更讓粉絲感受到他深厚的父女情感。

這次事件不僅在親子圈引起熱議，也再度喚起社會對校園霸凌、性別暴力語言的反思。外界也期盼校方與相關單位能盡速處理，務必還給孩子應有的安全與尊重。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

粿粿嫁范姜喊出超驚人嫁妝！網紅怒揭內幕 狠酸婚前根本不紅

台灣女團成員證實入獄！關四年又慘被離婚 牢獄生活苦學盼扭轉人生

女星砸500萬整形！公開過40歲驚人模樣 整張臉連耳朵都整形過

新一代神鵰俠侶出爐！小龍女是台語天后凍齡美魔女 楊過私下是多年好友

