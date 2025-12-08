那對夫妻Nico曝「女兒長期做噩夢哭醒」！ 心疼揭住院內幕：細思極恐

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）、Nico（品筠）時常透過影片分享家庭日常而走紅，兩人育有一對兒女。不過日前Kim指出，女兒妮妮就讀的班級疑似出現性騷擾事件，妮妮挺身揭露後似乎轉為言語霸凌，對此，Nico昨（7日）也在社群談及此事。

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）、Nico（品筠）時常透過影片分享家庭日常而走紅，兩人育有一對兒女。（圖／Nico 臉書）

Nico透過臉書回憶，妮妮早在住院前那陣子開始便天天做噩夢，半夜時常驚醒、哭泣、說夢話，當時Kim都會在妮妮驚醒時起床抱著她，直到她入睡才鬆手；後來妮妮住院後，醫生曾問過她孩子是否有壓力，當下她沒想那麼多，但事後回顧時間線，才驚覺事情不單純，「我看著她的樣子，心真的碎了一地；只能說細思極恐」。

Nico分享，妮妮從小就是個願意分享、堅強的孩子，但或許表面上看似平靜，無形中心裡承受的壓力也已超過她能表達的範圍。她接著話鋒一轉，透露這兩天妮妮不再做噩夢了，同時還對Nico說出令她眼眶泛紅的話。

妮妮向Nico說道：「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到；我看到爸爸在面對比我面對更可怕的事情，我很擔心他，一個人要面對一群，會不會太辛苦」，如此成熟的表達讓Nico感嘆「孩子看到的，真的比大人以為的更多」。

Nico坦言，自己作為一個媽媽，這陣子卻覺得相當慚愧，「第一時間我除了抱著孩子、安慰她，我什麼都做不了。我真的害怕，我也真的不知道要怎麼面對...可是在我最無力的時候，爸爸卻站在最前面」。

「他從事情發生到現在...一直在處理、溝通、蒐集、紀錄、整理、和孩子談心、和各單位接觸。每一個細節、每一個轉折、每一個情緒，他都扛在肩上，全都放在心裡」，Nico認為自己有這樣的老公非常幸運。

當Nico陷入自責跟害怕的情緒時，Kim更握著她的手喊話：「妳在我旁邊我才有力量做這些事情啊」、「後面的事…交給我吧」。Kim認為，「正義感也許是天生的，但是面對事情的勇氣一定是父母給的。所以我們一定要做給她看！」

文末，Nico雖然未詳細敘述具體事件經過，不過她堅定表示：「真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步往前，時間到了...真相絕對不會被藏住！」

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

