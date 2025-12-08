那對夫妻Nico淚揭女兒住院內幕 「天天做惡夢哭泣」原因曝光

「那對夫妻」Nico談及女兒妮妮住院時，有段時間常做惡夢驚醒，坦言看了相當心疼。(圖／姚志平攝)

網紅夫妻檔「那對夫妻」不時在社群分享家庭日常，總引起網友熱議，不過爸爸Kim日前指出女兒妮妮班級出現不當言論，疑似有霸凌現象，如今媽媽Nico則在臉書PO出長文，談及女兒妮妮先前住院時，有段時間頻頻做惡夢驚醒，讓夫妻倆看了相當心疼。

Nico表示前陣子女兒住院時，不僅天天做惡夢，還常在半夜驚醒、哭泣、說夢話，當時醫生詢問是否有壓力存在時，自己並沒有想太多，如今重新審視一遍，僅能以「細思極恐」來形容，她指出女兒從小就很願意分享事情，不過有時候表現太過堅強，導致表面上看起來毫無異狀，但是內心承受壓力已經超過極限。

廣告 廣告

Nico表示這兩天女兒再也沒有半夜做惡夢驚醒，不過早上起床講出一句話，讓她頓時眼眶泛淚，「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到，可是我看到爸爸在面對，比我面對更可怕的事情…我很擔心他，一個人要面對一群，會不會太辛苦」，這番話讓她頓時感到慚愧，畢竟這段時間除了抱著安撫小孩，其他的事情都做不了，主要是害怕到不知道要怎麼面對。

不過在最無力的時候，Nico強調老公始終站在第一線處理事情，包括溝通、蒐集、和孩子談心、和各單位接觸等步驟，甚至還會不斷安撫她的情緒，讓她感動到當場落淚，接著強調：「真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步前往，時間到了，真相絕對不會被藏住」。

Nico強調老公在自己最無助時，始終站在第一線處理事情。(圖／粘耿豪攝)

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對

白潤音《星廚》用日文上菜獲封阿潤師