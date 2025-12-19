《那張照片裡的我們》回望1977中壢事件 湯昇榮、鄭乃方攜手找尋遺落的歷史輪廓

湯昇榮（左）、鄭乃方演暢談攜手執導電影的幕後甘苦與創作歷程。（圖／台視提供）

《台灣名人堂》明（20）日將播出電影《那張照片裡的我們》導演湯昇榮與鄭乃方專訪，一同暢談攜手執導電影的幕後甘苦與創作歷程。《那張照片裡的我們》將鏡頭拉回1977年「中壢事件」，透過三位年輕演員之間的友情、愛情與理想故事，帶領觀眾重返充滿變革與勇氣的時代。

曾監製《茶金》、《火神的眼淚》等多部優質台劇的湯昇榮，此次首度執導電影，身為客家人的他表示，許多臺灣人至今仍對「中壢事件」感到陌生，這段在台灣民主發展歷程佔有重要地位的歷史，因當年未有媒體完整報導而被逐漸遺忘，希望透過這部電影觸動觀眾，讓大眾能一探這個歷史輪廓。湯昇榮坦言，拍攝歷史題材最迷人也最困難的地方，就在於田野調查，必須從食衣住行育樂等生活細節一一考究，才能使故事更加站得住腳。湯昇榮也表示，其實自己非常享受「導演」這個單純的創作角色：「我覺得我有個使命，可以去推動一些事情。」他也笑說，雖然很想繼續當導演、單純地做創作，但未來也不排除把更多導演工作交給鄭乃方。

鄭乃方分享，在試映會後，許多住中壢或桃園的朋友回家詢問長輩，才慢慢拼湊出當年鄰里間流傳的的片段記憶，更讓不少80、90年代出生的觀眾對家鄉發生過如此震撼的事件感到驚訝，令他相當動容，表示：「這部電影觸動了大家想去一探歷史輪廓的慾望，這正是我們最想帶給觀眾的部分。」。談及首次與湯昇榮合作，鄭乃方形容像是「隨時會有不同的視角在提醒你」，即使兩人對於細節相當吹毛求疵，卻也正因如此，讓作品在敘事與情感層次上更加完整。鄭乃方也表示，導演首先必須拍對得起自己的作品：「你要真的對這個東西有感受，而且要真誠。」，而這份真誠則源自於自己所生活的土地與生命經驗的累積，因此自己的創作始終回望自身成長的過程，也離不開所生活的土地。

