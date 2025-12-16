《那張照片裡的我們》桃園特映會，桃園影視補助成果再現城市紋理與記憶。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

由湯昇榮擔任導演與監製，並與鄭乃方導演共同指導，打造電影長片《那張照片裡的我們》，根據台灣史實改編，《茶金》製作團隊打造客語電影經典。更是韓流男星振永首次參與之國際合作，搭檔新生代好感系女神李沐共譜戀情！重現復古懷舊風潮，凝聚群體共同記憶，打造浪漫老派的「台式韓風」愛情電影！該片獲得一一四年度桃園市政府影視補助支持，於十二月十五日（一）下午六時五十分在中壢威尼斯影城五廳舉辦桃園特映會。

文化局表十六日示，《那張照片裡的我們》描繪一九七七年，台灣正值經濟起飛與民歌興盛的年代，在保守的中壢客家庄，第一間照相館——「華壢照相館」默默見證社會動盪。患有閱讀障礙卻熱愛攝影的范賢英（李沐 飾），不敢向父親坦承夢想；青梅竹馬李弘國（宋柏緯 飾）熱血參與社會運動，對范賢英情愫暗藏。韓國跆拳道教練金浩熙（振永 飾）受邀來台後與兩人相識，三人關係逐漸微妙。該片以桃園為拍攝背景，隨著故事在城市街景與生活場域中展開，同時呈現桃園多元族群交織的生活樣貌，透過中壢在地視角，展現客家文化與眷村外省族群的日常紋理與生活記憶。

《那張照片裡的我們》即是在此完善的協拍機制下，順利於桃園多處實景取景拍攝，包含中壢興隆路照相館及馬祖新村眷村文創園區等空間，同時也將城市紋理與歷史記憶融入影像敘事之中。進一步而言，桃園市政府文化局長年投入眷村文化保存，陸續將馬祖新村、憲光二村及太武新村登錄為歷史建築，並透過活化再利用形塑眷村文創園區，構築「眷村鐵三角」保存政策，展現影視發展與文化資產保存相互呼應的實踐成果。