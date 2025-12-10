《那張照片裡的我們》聖誕上映 愛情包裹1977動盪青春

以1977年「中壢事件」為時代背景的台韓合製愛情電影《那張照片裡的我們》，藉由青春三角戀包裹台灣民主化之前的動盪年代，期望讓觀眾在浪漫情節之外，也重新凝視被遺忘的歷史真相。

《那張照片裡的我們》今年在金馬影展勇奪觀眾票選亞軍，將於12月24日聖誕跨年檔全台上映。10日湯昇榮、共同導演鄭乃方率主演宋柏緯、方宥心現身媒體試映會，搶先分享幕後拍攝花絮。

片中，宋柏緯飾演熱血大學生弘國，癡情守候李沐飾演的賢英；振永則飾演來自韓國的跆拳道教練金浩熙。三人相遇於1977年的桃園中壢，在青春躁動與社會壓力交織下，形成跨國三角戀，故事穿插愛情、成長與時代衝突。

廣告 廣告

製作人兼導演湯昇榮接受央廣訪問時指出，最初就設定要台韓合拍，也確定邀請韓國演員參與演出，因為接觸1980年韓國光州事件延伸，發現台灣早在1977年就有象徵民主起點的「中壢事件」。當年在國民黨長期執政下，因選舉不公平而掀起群眾抗爭，甚至造成死傷，是民眾首次以群眾運動與選舉活動方式挑戰威權統治，對台灣民主發展有關鍵性影響。

湯昇榮說，他一直對台灣文化、歷史相當著迷。研究過程發現1977年是社會巨變的一年，包括竹東工業園區動土、首屆校園民歌大賽「金韻獎」、鄉土文學論戰等，文化與社會激盪不斷。但沉重議題容易讓觀眾卻步，因此他採「愛情包裹歷史」策略。湯昇榮：『(原音)我們就希望說大家可以去電影院去看完這個故事，那對中壢事件有想法研究的，可以去看一些報告、去做一些田調，甚至因為這個電影讓很多人去再再去討論中壢事件。』

電影角色也各有真實取材，1970年代確實有許多韓籍跆拳道教練來台發展，其中韓籍華裔演員譚道良曾任「大統領侍衛」，後來來台開道館並拍攝電影，《千刀萬里追》，「金浩熙角色」原型便取材於他；而宋柏緯角色則源於參與中壢事件抗爭不幸犧牲的大學生。

李沐飾演的賢英，則是團隊在中壢一間照相館遇到一位洗照片洗了一輩子的阿姨，從少女時期就在暗房中長大，電影便以以一名少女成長作為主軸，刻畫她在父權與威權夾縫中，面對外國人的靠近而產生情感糾葛，如何跨越界線、走出自我，情感波動強烈。

瀚草文創近年積極投資多元題材影視，包括《誰是被害者》、《紅衣小女孩》、《化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》皆叫好叫座；湯昇榮本人也擔任《聽海湧》製作人。他表示，台灣影視要贏回觀眾，故事、演員、技術與特效美學都需同步提升，而多元開發更有助培育人才。

《那張照片裡的我們》承載外界不少期待，湯昇榮相信，一段青春與記憶交錯的故事，或許能引領更多人重新理解1977年這個對台灣而言極為特殊的年份。(編輯 : 廖奕婷)