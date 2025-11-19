《那張照片裡的我們》藏彩蛋！盛竹如帶領重返1977 宋柏緯自爆對振永心動

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年上映。該片由金牌監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方聯手打造，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。電影以1977年發生的中壢事件為時代背景，而今（19）日適逢事件紀念日，也曝光在正式預告中出現「驚喜彩蛋」，主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾回到那個青春又勇敢的年代。

《那張照片裡的我們》以1977年為背景，振永和李沐詮釋一段動盪時代下的愛情故事。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

身兼監製與導演的湯昇榮分享創作初衷，「我認為是時候要透過新的詮釋和三個角色帶觀眾回到那個時空，告訴大家台灣有一段很特別的年代，大家都努力的改變這塊土地、改變生活、改變自己。」中壢事件發生在1977年11月19日，湯昇榮為了呈現作品的時代性，特地取得台視授權當年主播盛竹如進行播報的珍貴新聞片段，而湯昇榮也致電給對方，獲得盛竹如的同意。

然而，主創團隊與演員日前現身金馬影展世界首映，其中飾演相館女兒范賢英的李沐從看預告就沒忍住淚水，至於振永與韓國團隊看到成品後也稱讚，「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」由於11月18日正好是振永的生日，此行訪台期間不僅媒體、金馬影展幫他慶生唱生日歌，金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂，而他也趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」

宋柏緯電影中飾演熱血青年，號召青年們一起監督投票。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，振永與宋柏緯因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心。他回憶起心動瞬間，「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」





