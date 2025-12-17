《那張照片裡的我們》藏彩蛋！郭子乾父子驚喜現身 他襲擊振永險暈倒

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》不只集結韓國人氣男星振永與金鐘女星李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀，配角陣容也充滿驚喜，郭子乾的兒子郭德君獻出大銀幕處女秀，戲中一展矯健身手襲擊振永，甚至拍到差點昏倒，老爸郭子乾也力挺以「照片」形式驚喜出演本片。

郭德君在《那張照片裡的我們》和振永對決全力以赴，還一度差點暈倒。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

郭子乾曾以湯昇榮監製的《茶金》入圍金鐘獎戲劇節目最佳男主角，公私皆培養深厚情誼，湯昇榮知道郭子乾愛兒郭德君有豐富的舞台劇經驗，力邀他參與飾演黑衣人「阿標」一角。據悉對表演充滿熱情的郭德君從排戲就全力以赴，正式與振永對決時，還一度差點暈倒，劇組為他暫停休息，也顯現他對演戲的投入。雖然老爸郭子乾雖無緣與兒子對戲，但在湯昇榮的安排下，友情演出片中競選候選人之一，儘管僅透過照片露臉，造型設計姚君特地為郭子乾打造競選人造型，並進行形象照拍攝。

郭子乾透過照片出演《那張照片裡的我們》，特地拍攝競選人造型的形象照。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，電影也結合故事背景70年代金曲，由於1977年正是校園民歌大賽「金韻獎」創辦之年，因此監製兼導演的湯昇榮將要角之一「弘國」設定為熱愛音樂的大學生。湯昇榮表示，「因為這樣的背景設定，我就提議要宋柏緯一起參與創作，我帶著他與侯志堅一起完成了〈瞬間的遠方〉。」湯昇榮請金曲作詞人葛大為先完成歌詞，再帶著歌詞與宋柏緯、侯志堅一起完成歌曲。回憶創作當天，宋柏緯表示，「我們在侯志堅老師的工作室11樓，落地窗前可以看到建國高架橋與信義路車水馬龍的模樣，同時一起感受文字的力量，我彈著吉他，湯哥開始唱旋律，志堅老師把音符記起來，我再試著配上和弦，完成了這首歌曲。我還記得那天寫完差不多快日落，氛圍非常浪漫。」

《那張照片裡的我們》結合70年代金曲，宋柏緯用歌聲帶領觀眾回到動盪卻勇敢的年代。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

另一首〈此刻永遠Timeless〉則由振永搭檔9m88演唱。振永分享，「這首歌本來就很好聽，加上是合唱曲，更能感受到金教練與賢英的淒美愛情，這樣的情感堆疊下，收尾部分也更加令人感動。」這也是他首次挑戰演唱中文、客語、韓文三種語言，被問到最困難的歌詞，他秒回：「我到現在都記得！『為你飛舞蒼穹』這句歌詞中的『蒼穹』，這兩個字發音太困難了。」

此外，電影也可聽見許多6、70年代的民歌，包含〈花戒指〉、〈民國六十六年在台北〉、〈歡唱〉等，其中〈花戒指〉別具意義。湯昇榮透露，小時候就很常聽到當時歌手演唱這首歌，發現該曲其實改編自韓國民謠，十分符合《那張照片裡的我們》韓國元素的設定，特地請團隊循線聯繫到韓國版權方取得版權，安排振永片中自彈自唱這首歌。





