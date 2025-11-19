《那張照片裡的我們》金馬首映哭成海 他當眾告白振永：帥到我心動

李沐與振永在片中有段虐戀，也是該片的催淚彈。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》正式曝光預告，請出傳奇主播盛竹如「穿越」播報1977年新聞，彷彿回到那個青春動盪熱血的年代。該片由韓國人氣男星振永搭配李沐、宋柏緯共同主演，17、18日在金馬影展世界首映，三主演當場哭成一片。

電影以中壢事件發生的1977年為背景，今（19）日適逢事件紀念日，曝光的正式預告也成為「時代彩蛋」。導演特地向台視取得當年珍貴新聞片段，並親自致電盛竹如，希望他能授權播報畫面再現銀幕。盛竹如一口答應，讓觀眾可透過他的經典報導台詞：「湧向全省各地的投票所，投下它們神聖的一票……」帶著三位主角穿越回70年代。

電影背景發生在發生中壢事件的1977年，宋柏緯飾演的熱血青年號召選民去監票。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

兩天的世界首映場場爆滿，不少沒經歷過那段歷史的年輕觀眾看完回家查資料，被電影勾起時代好奇。導演鄭乃方說明：「1977年是台灣重要的轉捩點，我們透過三位主角的生命故事，帶觀眾看見那個百花齊放的年代，也希望電影能給現在的年輕人更多勇氣。」

振永在片中飾演跆拳道教練，雖然他本身沒有底子，但也架式十足。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

角色靈感源於大量田調——1977年台灣約有1500名留學生，其中1000人來自韓國，加上當時許多韓國跆拳道教練來台教課，因此創造了振永飾演的跆拳道教練金浩熙。振永坦言原本擔心海外拍攝，沒想到一到台灣便被劇組照顧到「幸福滿滿」：「每一天都讓我很難忘！」

宋柏緯飾演的角色追求公平選舉、勇敢喊出「總是要有人做的」，被問到本人是否也勇敢？他笑回：「開拍前我都很勇敢，但開拍後我會乖乖服從導演，這樣才能順利殺青啦！」振永與韓國團隊首度在台灣看成品時也哭花眼，「我邊看邊哭，我經紀人也哭了！」還不斷對全場比讚，希望上映時台灣觀眾能一起進戲院感受。

最驚喜的是宋柏緯現場突然「告白」：「有一幕我們一起唱歌，振永坐在窗簾前，光線從65度角照在他側臉，我真的覺得『也太帥』，還有點小錯亂！」他強調那是角色弘國的小秘密。兩人看完電影後在後台上演「誇誇大會」，互誇對方每一幕都帥爆，振永甚至立刻確認宋柏緯行程，希望下次來台能一起過聖誕節。

11月18日正好是振永生日，他再度在台灣度過。金馬影展、媒體與影迷輪流替他慶生，台下觀眾更直接用韓文大喊生日快樂。振永也順勢許願：「希望大家能給五顆星，也希望台灣票房大賣！」《那張照片裡的我們》將於12月24日上映。

