《那張照片裡的我們》預告曝！宋柏緯被振永電到喊：真的好帥

振永和李沐在《那張照片裡的我們》中詮釋一段動盪時代下的愛情故事。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永（左起）、李沐、宋柏緯戲裡戲外都有好感情。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》正式海報。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方聯手打造，集結韓國人氣男星振永及李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。電影以1977年發生的中壢事件為時代背景，今（19日）適逢事件紀念日，曝光的正式預告中出現「驚喜彩蛋」，主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾回到那個青春又勇敢的年代。先前在金馬影展進行世界首映，首次欣賞完成品的振永、李沐、宋柏緯更是當場哭成一團。

身兼監製與導演的湯昇榮分享創作初衷：「我認為是時候要透過新的詮釋和三個角色帶觀眾回到那個時空，告訴大家台灣有一段很特別的年代，大家都努力的改變這塊土地、改變生活、改變自己。」中壢事件發生在1977年11月19日，湯昇榮為了呈現作品的時代性，特地取得台視授權當年的珍貴新聞片段，而該新聞是由該台當家主播盛竹如進行播報，湯昇榮不忘致電本人，本人也欣然同意，觀眾可透過他說：「湧向全省各地的投票所，投下它們神聖的一票，都是順利而且圓滿的。」與3位主角一起回到動盪的70年代。

主創團隊與演員17日、18日現身金馬影展世界首映，不少觀眾未經歷過電影中的70年代，看完電影感觸良多，甚至回家查詢該段歷史，導演鄭乃方表示：「這是我們製作這部電影的用意，1977年是台灣歷史重要的轉捩點，故事聚焦在三個主角的生命，透過三人的故事帶領觀眾回頭看那個百花齊放的年代，理解當時的輪廓，也希望透過電影帶給現在的年輕人更多的勇氣與支持。」

導演湯昇榮透露籌備期間做了大量田調，在一篇論文中發現當年台灣有近1500名留學生，其中1000人來自韓國；加上文獻顯示當時有許多韓國跆拳道教練來台教學，才構思出振永所飾演的跆拳道教練金浩熙一角。振永坦言起初接到邀約時，想到必須在海外一段時間拍攝有些擔心，「來到台灣後發生的每件事都令我印象深刻，包含主創團隊和演員們，都為了我做了非常多付出，在這裡的每一天都非常幸福！」

片中三角色在不平靜的年代遇上愛情、友情、社會等重重難關，首映現場頻頻傳出啜泣聲，飾演相館女兒范賢英的李沐從看預告就沒忍住淚水，首映更帶整包衛生紙入場，結束後淚流滿面，她含淚笑說：「我從宋柏緯被打就開始一直哭不停！」宋柏緯飾演她的青梅竹馬李弘國，預告中勇敢高喊「這些事情，總是要有人做的」追求公平選舉，被問到現實生活中會選擇勇敢還服從，他自曝：「以演戲來說，我開拍前都蠻勇敢的，但開拍後就會比較服從，因為這樣才能順利殺青啦，觀眾才能看到好的作品。」振永與韓國團隊在台灣首次看成品，不斷比讚：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」

振永與宋柏緯也因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心。他回憶起心動瞬間：「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」兄弟倆看完首映後，在後台上演「誇誇大會」，瘋狂稱讚對方哪場戲超帥，振永更趁空確認宋柏緯的工作行程，盼下次訪台能有機會與他私下聚聚，預約共度聖誕節。《那張照片裡的我們》將於12月24日耶誕跨年檔在台上映。

