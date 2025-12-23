「那張照片」有望韓國上映 振永盼帶台劇組吃美食

（中央社記者王心妤台北23日電）「那張照片裡的我們」今晚舉辦首映會，劇組說票房若破億，主角們將親手做客家菜包給觀眾吃。導演湯昇榮透露，電影有望在韓國上映後，振永也笑說期待帶劇組去吃泡菜五花肉。

「那張照片裡的我們」導演湯昇榮跟鄭乃方率演員振永、李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君今晚出席活動。振永透露，已經給韓劇「善良的女人夫世彌」女主角全余贇看過預告，不少韓國演員朋友都表示，很期待看到全片，而他也想之後邀請前輩朱智勳看電影。湯昇榮則透露，電影之後有機會在韓國上映，振永笑說，希望可以帶劇組去吃泡菜五花肉。

談及跟振永拍的打戲，郭德君透露，當時因為血糖太低而頭暈，當下馬上希望能暫停並吃糖果，讓血糖回穩。振永則說，發現郭德君身體不適時有嚇到，也有主動表達關心。

郭德君搞笑地說，振永的胸肌很結實，「他的胸膛很溫暖，我覺得振永的魅力就是一舉一動，他的氣場完全是偶像，每個角度都是偶像，無論站姿坐姿。」

「那張照片裡的我們」將於31日全台上映。（編輯：龍柏安）1141223