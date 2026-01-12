「那很貴」101歧視爭議炸鍋！賈永婕親回關切、品牌急致歉

（娛樂中心／綜合報導）台北101購物中心近日爆出疑似歧視移工的服務爭議。一名網友在社群平台發文指控，其越南籍移工友人日前前往101內的運動時尚品牌 Onitsuka Tiger（鬼塚虎）專櫃詢問鞋款時，遭店員以「那很貴」回應，隨後更被冷處理，引發網友譁然。事件延燒後，也釣出台北101董事長賈永婕親自回應，強調服務態度的重要性。

圖／網友發文越南籍移工友人在台北101購物遭到歧視，釣出董事長賈永婕親自回應。（翻攝 Facebook／賈永婕的跑跳人生）

原PO指出，友人當天以禮貌態度向專櫃女店員詢問是否能看看鞋款，卻被直接回以「那很貴」，語氣冷淡，之後便未再獲得任何協助。即便再次詢問是否有37號尺寸，店員也僅簡短回應「沒有37號」便不再理會。原PO直言難以置信，認為在國際觀光客頻繁進出的台北101，竟仍出現疑似歧視情況，「2026年還發生這種事，真的很丟臉。」

貼文曝光後迅速在Threads擴散，短時間內累積超過1.8萬次按讚與大量轉發，網友紛紛留言抨擊相關服務態度，直言「不管買不買得起，都應該被尊重」，也有人質疑商場與品牌的員工教育是否出現問題。

圖／賈永婕回應獲得不少網友肯定，原PO也隨即留言致謝，感謝高層重視此事、守護台灣門面形象。（翻攝 Threads）

事件持續發酵之際，賈永婕也親自現身留言回應，表示已注意到相關貼文，並強調「不管有沒有消費，都是客人，服務態度非常重要」，承諾將進一步了解處理。董事長親自回應的作法獲得不少網友肯定，原PO也隨即留言致謝，感謝高層重視此事、守護台灣門面形象。

據悉，稍早鬼塚虎也發布正式聲明向社會大眾致歉，表示已針對此事件即刻啟動內部調查程序，並先行將涉事員工停職，配合後續調查作業。品牌指出，若經查相關行為屬實，將依公司內部規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

鬼塚虎進一步表示，未來將全面檢視並強化內部管理機制，加強員工教育訓練與服務規範宣導，防止類似情事再次發生，以確保消費者權益與品牌信譽。品牌也強調，始終秉持專業服務精神，堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則的行為，皆非品牌所樂見。

