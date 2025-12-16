那斯達克將推「全天候交易」機制

▲那斯達克（ Nasdaq ）提交股票全天候交易文件給美國證券交易委員會。圖為紐約時代廣場納斯達克交易所。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞]

那斯達克是全球最大的交易所之一，匯聚了輝達、蘋果和亞馬遜等科技公司的股票交易。路透披露，那斯達克於週一向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission, SEC）提交文件，計畫推行股票的全天候交易，希望能抓住全球對美國股票的需求。

根據路透報導，投資者近年對美國股市全天候不間斷交易的需求激增，促使監管機構引入新規則，並批准主要交易所的提案，允許在正常市場時間之外進行交易。根據那斯達克彙整的數據，美國股市在全球上市公司市值中佔了近三分之二，而去年外國持有的美國股票總額達到了 17 兆美元。

那斯達克向 SEC 提交的文件，代表其推行每週五天、全天候交易的第一步。今年 3 月，那斯達克總裁科恩（Tal Cohen）曾表示，交易所營運商已開始與監管機構進行討論，並預計將在 2026 年下半年啟動每週五天、不間斷的交易。紐約證券交易所（New York Stock Exchange）和芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）最近也宣布了將股票交易轉為全天候的計畫。

那斯達克北美市場高級副總裁麥克（Chuck Mack）告訴路透，「全球化趨勢已經持續一段時間了，我們看到美國市場本身變得更加全球化。」

那斯達克計畫將股票和交易所交易產品（Exchange-Traded Products）的交易時間從每週五天、16 小時擴展到 23 小時。目前，那斯達克在平日設有三個每日時段，東部美國時間凌晨 4 點到上午 9 點半的盤前交易時段、上午 9 點半到下午 4 點的常規市場交易時段，以及下午 4 點到晚上 8 點的盤後交易時段。

若轉為23小時的交易， 將改為兩個交易時段，日間交易時段（Day Session）從凌晨 4 點開始，到晚上 8 點結束。會有一小時的休息時間，用於維護、測試和交易清算。夜間交易時段（Night Session）從晚上 9 點開始，到隔日的凌晨 4 點結束。

預計日間交易時段將繼續包含盤前、常規和盤後交易時間，並設有上午 9 點半的開盤鐘和下午 4 點的收盤鐘。在夜間交易時段，晚上 9 點到午夜 12 點之間執行的交易將被視為下一日的交易。

根據新計畫，交易週將在週日晚上 9 點開始，並在週五晚上 8 點（日間交易時段結束後）結束。

支持全面轉向全天候交易的人士認為，這將使投資者，特別是那些不在美國的投資者，能夠對常規市場時間之外發生的事件做出更迅速的反應。然而，華爾街主要銀行對推行全天候交易持謹慎態度，他們提出了對流動性降低、波動性加劇以及投資回報不確定性的擔憂。

麥克表示，儘管延長時段的交易量通常遠低於常規時段，但美國的夜間交易時段需求一直在蓬勃發展。目前，希望進行24小時交易的投資者依賴於場外交易場所（off-exchange trading venues），或藍色海洋（Blue Ocean）、布魯斯系統（Bruce ATS ATS）和 OTC Moon 等替代交易系統（alternative trading systems, ATS）。

麥克指出，「我們看到這些現象在美國股票市場中展現出來，來自美國以外地區對那斯達克上市公司的需求比過去大得多。如果你考慮世界各地的這些投資者，他們希望在他們自己的條件下，在他們自己的時區內進入這個龐大的市場。」



