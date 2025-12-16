那斯達克擬推「全天候交易」滿足全球投資人 時長延至每日23小時

全球第二大證券交易所那斯達克（Nasdaq）計劃向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，推動美國股市進入「每週五天、近乎全天候」的交易模式。圖／翻攝自pexels

全球第二大證券交易所那斯達克（Nasdaq）計劃向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，推動美國股市進入「每週五天、近乎全天候」的交易模式，以回應全球投資人對美國股票不間斷交易日益高漲的需求。

根據《路透社》報導，近年來美國股市在全球資本市場的主導地位持續擴大，市值約占全球上市公司總市值的三分之二。那斯達克統計顯示，2023年外國投資人持有的美國股票總額高達17兆美元，也成為延長交易時間的重要推力。

那斯達克總裁寇恩（Tal Cohen）今年3月曾指出，交易所已與監管機構展開初步磋商，目標於2026年下半年正式推出全天候交易。若申請獲批，將是美國主要證券交易所邁向不間斷交易的重要里程碑。此前，芝加哥期權交易所（Cboe Global Markets）也已宣布規劃類似的全天候交易制度。

根據規劃，那斯達克將把現行每日約16小時的交易時間，延長至23小時、每週五天運作。新制度下，交易將分為兩個時段：日間交易時段為凌晨4時至晚間8時（包含盤前、正常交易與盤後時段，正常交易時間仍為上午9時30分至下午4時），而夜間交易時段則是晚間9時至隔日凌晨4時。兩個時段之間將保留一小時，供系統維護、測試與交易清算之用。夜間9時至午夜12時完成的交易，將被視為隔日交易日的成交。新制下，交易週將於週日晚間9時開始，並於週五晚間8時日盤結束後正式收市。

全天候交易能否順利推行，關鍵在於美國證券資訊處理器（SIP）的升級，以及清算系統的配合。負責集中清算的美國存託信託與結算公司（DTCC）預計在2026年底前，推出股票不間斷清算服務，為24小時交易鋪路。支持者認為，全天候交易可讓投資人，尤其是海外投資者，更即時回應非正常交易時段發生的重大事件，降低資訊落差。然而華爾街主要銀行與部分市場參與者對此仍持審慎態度，擔憂夜間流動性不足、價格波動加劇，以及投資報酬的不確定性。

那斯達克北美市場高級副總裁麥克（Chuck Mack）指出，雖然非正常時段的交易量普遍偏低，但美國夜間市場的需求正快速成長。目前投資人多仰賴場外交易平台或另類交易系統，如Blue Ocean、Bruce ATS與OTC Moon進行夜間交易。他表示，隨著美國股市日益全球化，海外投資者希望能「在自己的時區、用自己的方式」參與這個龐大的市場。

此外，那斯達克今年稍早亦向監管機構提交申請，探索代幣化股票交易，顯示其在監管環境轉向寬鬆的背景下，積極布局新型金融科技。麥克強調，那斯達克已建立具高度彈性與吞吐能力的系統，能因應市場壓力與劇烈波動，為未來不間斷交易做好準備。



