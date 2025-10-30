那斯達克走揚 輝達市值破5兆美元創全球新紀錄
美國 / 綜合報導
美股開盤氣勢不減，尤其科技股方面表現亮眼。
輝達再成為焦點，股價早盤大漲5.08％至211.24美元，市值一舉突破5兆美元，寫下全球企業首例。輝達今年以來漲幅已達50％，短短不到4個月就從4兆美元市值再衝高。
