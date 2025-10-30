那斯達克走揚 輝達市值破5兆美元創全球新紀錄

市場預期川普與習近平即將在南韓會面並敲定貿易框架、後續關稅壓力可望緩解，同時期待聯準會本週降息與多家大型科技股公布財報，美股四大指數連二個交易日改寫歷史新高。道瓊工業指數上漲0.71%；那斯達克指走強1.86%；標普500指數漲幅1.23%；費城半導體指數強漲2.74%。市場風險情緒回溫，稀土與資源類股走弱，但半導體與AI供應鏈大幅走高，高通宣布進軍資料中心AI推論晶片並推出新加速卡與液冷方案，股價大漲逾11%，創今年7月以來新高；輝達、科林研發、科磊與ASML ADR同步走強。台積電ADR也受惠半導體買氣回溫而走高。美股接下來將迎來超級財報周，包括Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜、蘋果等科技巨頭即將公布成績單。亞股方面，日股回檔0.58%，仍守在5萬點上方；韓股跌0.8%，也挺住4千點之上；港股、上證指數同步下挫。台股今天開高後震盪，盤中一度上攻到28,087.93點，但追價意願不足，指數翻黑，終場下跌44.52點，收27,949.11點，跌幅0.16%，成交金額5,339.31億元，力守2萬8千點整數關卡附近。權值股走勢分歧，台積電(2330)早盤一度突破1,490元，尾盤翻黑，收1,475元，小跌5元；鴻海(2317)延續AI伺服器與自建超算中心題材，股價上攻至250元上方，刷新近18年高點；聯發科(2454)則是呈現壓回。盤面資金明顯轉往題材股，記憶體與散熱雙主線火熱：南亞科(2408)盤中衝上131.5元創新高，收漲逾8%；旺宏(2337)強鎖漲停；群聯(8299)收1,025元、雙鴻(3324)收1,040元，帶動「千金股」家數擴大到26檔。散熱指標奇鋐(3017)在AI伺服器與蘋果高階平板散熱題材發酵下，尾盤仍逼近漲停、收1,300元，顯示資金依舊鎖定AI供應鏈與高速運算受惠股；而金融族群與部分傳產走弱，壓抑指數表現。整體來看，台股處高檔震盪，電子特定族群續扮演撐盤主力。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前