「那是虐待，不是醜聞！」芭莉絲希爾頓國會親揭19歲外流性愛片陰影

希爾頓集團繼承人、傳奇名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）週四（22日）再度現身華府國會山莊，這回她的身分不是派對女王，而是堅毅的權利倡議者。面對台下眾議員與媒體鏡頭，她首度以最沉痛的字眼重新定義 20 年前那段震驚全球的私密影片：「人們稱之為『名媛醜聞』，但對我而言，那是折磨，那是虐待。」

從「夜訪派瑞絲」到 AI 深偽：科技變遷下的受害輪迴

芭莉絲希爾頓此行是為了聲援《打擊偽造淫穢圖像與非自願編輯法案》（Defiance Act）。這項法案旨在修訂現行法律，賦予受害者起訴權，打擊未經同意使用人工智慧（AI）製作的「深偽（Deepfake）」色情影像。

現年 44 歲的她，在丈夫卡特雷姆（Carter Reum）的陪同下，含淚回憶 19 歲那年的噩夢。2001 年，她遭到大 13 歲的前男友瑞克所羅門（Rick Salomon）背叛，將兩人 18 分鐘的私密片段公之於眾，甚至製成光碟牟利。希爾頓痛批：「當年沒有法律能保護我，網際網路還很新，但它帶來的殘暴卻是毀滅性的。人們嘲笑我、剝削我的痛苦來換取點擊量，卻沒有人看到一個年輕女性眼中的恐懼與屈辱。」

芭莉絲希爾頓19歲時遭大13歲的前男友瑞克所羅門背叛，不僅流出性愛影片，還製作成A片牟利。（圖／翻攝自YouTube）

AI 成為「大規模性侵工具」：希爾頓自爆淪 10 萬張深偽照主角

希爾頓在聽證會上發出警示，雖然當年的光碟時代已過，但隨著 AI 技術興起，新的威脅更勝以往。她透露，自己目前已成為超過 10 萬張 AI 深偽淫穢圖片的受害者，「現在只需要一台電腦和一個陌生人的惡意想像力，深偽色情已經變成一種流行病。」

她形容這是一種「最新型的大規模性侵犯」，且對受害者的傷害是無窮無盡的。希爾頓直言，即便擁有再多的金錢與律師，也無法阻止這些圖像在網路上蔓延，每當新的合成照出現，當年的羞辱感就會再度襲來。她語重心長地提醒在場議員：「這不僅僅發生在我身上，受害者可能是你的女兒、你的姊妹，或是你的鄰居。」

推動《Defiance Act》修法：拿回身體自主權的司法長征

據《美聯社》報導，芭莉絲希爾頓近年致力於司法改革，成功推動多項針對青少年保護的法案。此次她支持的《Defiance Act》，核心在於讓加害者無法躲在「科技實驗」的藉口背後。法案若通過，未來任何未經同意產製、傳播深偽色情影像的人，都將面臨法律的嚴厲制裁。

希爾頓在發言結束後表示，重返國會大廈讓她感受到「全新的力量」。她不再是當年那個被媒體嘲弄的受害少女，而是一個試圖修補法律漏洞，確保下一代女孩不再受同樣痛苦的鬥士。

芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）是美國「話題名媛」。（圖／翻攝自parishilton IG）

輿論轉向：從「拜金女」轉變為人權戰士

隨著希爾頓在國會的勇敢發聲，國際輿論也開始重新審視這段歷史。據《衛報》分析，當年媒體對希爾頓影片的報導充滿厭女色彩，將其定調為「博關注的醜聞」；而今，在 #MeToo 運動與科技倫理討論的洗禮下，社會終於開始正視「數位性暴力」對當事人的實質傷害。

