那瑪夏幸福巴士2.0啟動 長者就醫、學生上學更方便

為提升偏鄉交通便利與行的正義，高雄市「幸福共享高雄GO」幸福巴士二.○路線於十八日在那瑪夏區大光長老教會舉行啟動營運儀式，高市府交通局、高雄市區監理所、那瑪夏區公所、客運業者、各里里長及關懷據點代表等皆到場共同見證那瑪夏區幸福巴士二.○正式上路，象徵偏鄉交通服務邁向智慧化與在地化的新里程碑。(見圖)

高雄市區監理所今(十九)日說明，高市府推動「幸福共享運輸服務」，希望透過此舉提升偏鄉地區交通便利性，改善山區民眾的交通問題；那瑪夏區雖已有五條「幸福小黃」既定路線，惟過去僅涵蓋部分里別且班次有限，未能完全滿足居民日常出行需求，這次推出的幸福巴士二.○服務，採彈性預約制，可滿足長者就醫就養、學生就學及民眾銜接其他公車客運轉乘等需求，可望大幅提升偏鄉地區交通便利性，讓居民外出更有彈性效率。

高雄市區監理所表示，民眾可透過各區通報據點、撥打免付費專線○八○○六六○六九六或直接在高雄市「幸福共享高雄GO」平台進行車趟預約，歡迎民眾踴躍利用。