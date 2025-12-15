那瑪夏消防隊攜手校園 四校聯合運動會增添「火」力防護

高市消防局第六大隊那瑪夏分隊近日配合那瑪夏區四校聯合運動會，於那瑪夏國中操場舉辦防火防災宣導活動，消防人員除為賽事加油外，並對「用火用電安全」、「爐火烹調安全」、「燃氣熱水器使用安全」及「住警器安裝重要性」等四大主題進行宣導，提醒民眾冬季居家用火用電頻率增加，應謹守「人離火熄」原則，避免因疏忽釀成災害。(見圖)

那瑪夏分隊今(十五)日說明，這次宣導活動吸引師生、家長及社區民眾踴躍參與。那瑪夏分隊指出，山區部落防災教育尤為重要，透過校園活動平台，能廣泛傳遞正確防火觀念，學童更是家庭中的安全小尖兵，能將防災知識帶入家庭，提升整體社區安全意識。

第六大隊第二中隊中隊長林志遠表示，防火防災教育是持續性的工作，希望透過這次活動，能讓所有居民將這些安全知識內化為習慣，共同建立更安全、更安心的校園及部落環境。