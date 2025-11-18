那英當場力薦保送！「新世代OST女聲」陳佩賢衝熱搜 5歲萌娃舊照曝光

陳佩賢獲師兄庾澄慶（左）加油打氣。福茂唱片提供

「新世代OST女聲」陳佩賢近日釋出她5歲演唱〈踏雪尋梅〉的珍貴畫面，小小年紀便展現出穩健台風，呼應她後來陸續挑戰《星光大道》《聲林之王》的歷程。影片曝光後引發熱烈討論，網友直呼小小陳佩賢「好可愛」、「天生的舞台底子」，也有人驚嘆：「原來她從小就是這麼會唱！」

那英當場力薦保送全國20強 微博話題登熱搜

陳佩賢11月9日登上中國大型音樂節目《聲鳴遠揚》的全國舞台，以一首〈踮起腳尖愛〉一舉晉級全國20強。節目導師那英更當場力薦：「應該讓陳佩賢直接保送去《聲生不息》！」

這番話引發網友熱烈討論，微博話題「#那英要節目組保送陳佩賢去聲生不息#」快速登上熱搜榜，不少粉絲留言：「這樣的聲音太珍貴，節目組一定要留下她！」

此次登上《聲鳴遠揚》的舞台，對陳佩賢而言不只是比賽，更像是一場自我證明。節目錄製當天，同門師兄庾澄慶（哈林哥）特別為陳佩賢鼓勵：「好好享受屬於你的舞台，好好盡情唱！」讓她感動地表示：「能被大師兄加持，是我永遠不會忘記的時刻。」

陳佩賢5歲萌照曝光，揭露她小小年紀就台風穩健。福茂唱片提供

6年累積15首OST作品 獲封「行走的OST CD」

陳佩賢加入福茂唱片6年間，演唱過超過15首膾炙人口的戲劇OST作品，包括〈愛上你我不能後悔〉（劇集《她們創業的那些鳥事》）、〈You Are〉與〈Hey Life〉（劇集《有生之年》）、〈鹹酸甜〉（劇集《阿叔》）等多部作品，讓她被譽為「新世代OST女王」及「行走的OST CD」。

昨晚（11/16）節目直播中，那英更直接保送她晉級前20強，她演唱的〈踮起腳尖愛〉片段在網上瘋傳，聲量與熱度雙雙飆升，許多網友留言「保送陳佩賢是值得的」「實至名歸」，讓陳佩賢感到感動又暖心。



