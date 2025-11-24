那英「撈回」後大逆襲 陳佩賢晉級十二強搶登熱搜

陳佩賢在《聲鳴遠揚》中成功晉級十二強。福茂唱片提供

被譽為「林心如御用女聲」的新生代歌手陳佩賢，日前在湖南衛視實境音樂節目《聲鳴遠揚》中，以一曲〈後會無期〉震撼全場，再度奠定她「情感系女聲」的地位。最新一集中，她成功加入那英戰隊，在導師親自調校下唱功全面升級，最終以亮眼成績晉級十二強，瞬間掀起熱議。

節目中，陳佩賢分享《有生之年》主題曲〈You Are〉的幕後暖心故事。她透露，當年林心如挑選劇集歌曲時，一邊安撫哭鬧的小孩、一邊聽各種Demo，播到陳佩賢的聲音時，小朋友立刻安靜下來，讓林心如驚喜不已，當場拍板「就是這首」！

出道以來，陳佩賢已為《他們創業的那些鳥事》、《有生之年》、《阿叔》等多部戲劇獻聲，她情緒真摯、畫面感強烈的特色，讓許多製作單位主動「點名指定」，成為最受矚目的OST新秀。

比賽初期，陳佩賢曾兩度被放入「待定區」，需等所有選手演唱後由導師統一決定，壓力極大。然而她始終穩定表現，逐步累積能量。真正的關鍵轉折來自上一集，那英因被她的音色深深觸動，親自將她「撈回」二十強，陳佩賢感動表示：「謝謝老師讓我的聲音被更多人聽見。」

陳佩賢在《聲鳴遠揚》中加入那英戰隊。福茂唱片提供

最新一集節目中，陳佩賢以成熟、更具層次的情感演繹，成功晉級十二強，相關片段在微博曝光後引發熱烈回響，觀眾大讚「她是情緒價值天花板」、「她一開口就讓人看到劇情」；隨著節目熱度攀升，陳佩賢的聲勢也水漲船高，已經有劇組主動洽談，希望她擔綱主題曲演唱。陳佩賢開心表示：「希望能用聲音說更多故事，帶給大家力量。不論比賽結果如何，我都會繼續唱下去。」



