那裡不能去 快掉頭! 川普欲獨佔委國石油大扣船 2中國籍超大油輪急轉向

美國持續加大對俄羅斯與委內瑞拉石油運輸網絡的打擊力度。美軍近日在加勒比海再度出手，成功扣押第五艘涉嫌違反制裁的油輪，進一步升高美俄之間的緊張態勢。 圖:翻攝自X帳號@Globalsurv

[Newtalk新聞] 據《路透社》 12 日報導，川普政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運。LSEG 航運資料顯示，在此情況下，2 艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲。它們原本駛往委內瑞拉，用於裝載石油。

美軍最近登上至少 5 艘在委內瑞拉外海的油輪進行檢查甚至扣船，還有一艘已被命令駛往美國卸油。

報導稱，作為委內瑞拉石油最大市場，中國自上個月以來未收到委內瑞拉國有企業 PDVSA 的任何貨運。這表明，在美國石油封鎖下，委內瑞拉短期內可能無法直接向其主要買家出口石油。

美國海岸警衛隊等軍事單位仍在設法追擊委內瑞拉油輪。 圖：翻攝自 X《OSINTdefender》

《路透社》提到，這 2 艘超大型原油運輸船屬於三艘超級油輪組成的船隊，專門覆蓋委內瑞拉至中國的航線，運輸委內瑞拉用於償還中國債務的原油。截至目前，2 艘油輪已在北大西洋停泊數周，在美國石油封鎖和委內瑞拉政治危機中等待進一步指示。

美國總統川普 6 日宣佈，委內瑞拉將向美國出口總值近 20 億美元的原油。《路透社》稱，美委協定執行初期，可能需要轉移原本銷往中國的原油供應。

但12日稍早時候，多名消息人士透露，全球貿易商維多（Vitol）和托克（Trafigura）已與美國政府達成協議，幫助銷售滯留在委內瑞拉的石油，於 3 月份將石油運往美國及其他目的地，包括印度和中國。報導認為，這一進展最終可能惠及中國煉油廠。PDVSA 未立即回應置評請求。

9艘俄國影子艦隊郵輪分成兩批集體突破美國封鎖線逃亡。 圖 : 翻攝自X 悉尼奶爸

在美軍綁架馬杜洛後，川普毫不掩飾，多次誇耀自己控制該國巨大能源儲備的計畫。批評者直言，美國的舉動無異于資源掠奪。

川普 7 日表示，委內瑞拉從美委石油協議中所得資金，僅用於購買美國製造的產品。同日，美國能源部長克里斯·賴特稱，美國預計將無限期控制未來的委內瑞拉石油銷售。

《南華早報》分析認為，在委內瑞拉問題上，川普政府態度囂張，但實際上正小心翼翼地走鋼絲。

報導指出，委內瑞拉擁有世界上一些最大的原油儲備。但美國公司在獲得穩定政治保證之前，不願介入「」爛攤子」。川普承諾在 18 個月內重建該國老化的能源基礎設施，但專家稱這一時間表不現實。

美軍部隊在英軍的協助下成功登上俄羅斯影子艦隊油輪「馬里內拉號」，並對該艘船艦實施了扣押。這也讓中國油輪決定不進委內瑞拉。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

圖謀石油資源、重塑西半球戰略……連日來，學界與業界人士對川普政府此番大動干戈的行徑給出諸多解讀。法國學者阿迪娜·雷沃爾 7 日指出，這一動作背後另有深意：「川普此番針對委內瑞拉，看似為石油而來，實則意在削弱中國。」但她強調，中國有能力以「幾乎對等的方式」反制川普。

《路透社》能源專欄作者羅恩·布索也指出，中國可能是川普「門羅主義」的最終目標。根據 Kpler 資料，去年，委內瑞拉對中國原油日出口量約 40 萬桶，占該國原油總出口的 50% 以上。他同時警告稱，美國石油公司可能遭到反噬，成為「意想不到的受害者」。

