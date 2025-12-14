那霸基地美麗島航空祭 「藍色衝擊波」秀戰技

記者張雅淳／日本報導

日「中」關係緊張，南西諸島防務更顯重要，在昨日的日本航空自衛隊那霸基地「美麗島航空祭2025」（美ら島エアフェスタ2025）營區開放活動，暱稱「紅魔鬼」的美國陸戰隊第232作戰隊也派遣2架F/A-18參與地面陳展，同時，日本空自特技飛行隊「藍色衝擊波」（Blue Impulse）與F-15戰機，也進行空中動態操演，在深化全民國防之際，也以硬實力確保區域的安全與穩固。

基地挑重任 強化區域防衛能量

廣告 廣告

中共近年來軍力不斷擴張，嚴重威脅日本周邊的安全，尤其南西地區更被視為日本防衛第一線，從日前防衛大臣小泉進次郎甫上任便視察南西諸島防務，到近期日本政府著手調高明年國防預算案，並置重點於強化該區域防衛能量，均可預見位於沖繩的那霸基地，未來肩負的重任與日俱增。

為了深化全民國防與展現強大戰力，每年基地開放總會吸引眾多國內外航迷前往一睹日本航空自衛隊風采。儘管昨日天候不佳，但仍湧進數萬名民眾，現場結合空中飛行展示、地面裝備陳展及多項互動體驗，讓民眾能藉由不同面向感受戰備能量。

美日交流 F/A-18參與地面展示

在地面陳展上，除各型防空飛彈與反艦飛彈系統，展現其強大防禦能量外，今年也特別由美陸戰隊第232戰鬥攻擊中隊派遣2架F/A-18，參與地面展示，除為活動增添亮點，亦展現美軍精實戰力與日本國防交流合作成果。

空自特技飛行隊「藍色衝擊波」與F-15戰鬥機也於開放期間，進行空中動態操演；一系列高難度動作，無不引發現場驚呼連連，隨後「藍色衝擊波」進行編隊飛行，隊形變換俐落確實，展現部隊平日訓練累積的紀律與默契，為活動掀起最高潮。

日本航空自衛隊那霸基地「美麗島航空祭2025」營區開放活動昨日登場，吸引眾多國內外航迷前往，包括空自特技飛行隊「藍色衝擊波」（Blue Impulse）空中特技飛行等動、靜態展演，美國陸戰隊第232作戰隊也派遣2架F/A-18戰機參與地面陳展，透過戰力展示吸引民眾支持防務。（記者蘇育玄攝）

日本航空自衛隊那霸基地「美麗島航空祭2025」營區開放活動昨日登場，吸引眾多國內外航迷前往，包括空自特技飛行隊「藍色衝擊波」（Blue Impulse）空中特技飛行等動、靜態展演，美國陸戰隊第232作戰隊也派遣2架F/A-18戰機參與地面陳展，透過戰力展示吸引民眾支持防務。（記者張雅淳攝）

「藍色衝擊波」特技飛行隊在基地上空翱翔，展現精湛飛行技術。（記者張雅淳攝）

「藍色衝擊波」特技飛行隊在基地上空翱翔，展現精湛飛行技術。（記者張雅淳攝）

自衛隊員協助小女孩穿上抗G背心，體驗軍裝穿著。（記者張雅淳攝）

美陸戰隊第232戰鬥攻擊中隊派遣F/A-18參與地面陳展。（記者洪健元攝）