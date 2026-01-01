「那魯灣7-11」不在台東！A-Lin跨年神改編 超商回應了

阿妹與A-Lin在台上真性情演出，吸引許多粉絲觀看直播。（圖／取自台東縣政府YouTube）

台東跨年晚會《東！帶我走》堪稱今年最強跨年，許多歌手在台上完全放開包袱，真性情的自然演出獲得一片好評。期間歌姬A-Lin即興改編演唱阿妹經典的《那魯灣情歌》，提到「那魯7-ELEVEN」，沒想到真的釣出統一超商回應，其實真的有「7-ELEVEN 那魯灣門市」，不過值得注意的是，該門市不在台東，而是位於新北烏來溫泉街。

A-Lin在台上演出時，一位觀眾現場點唱《那魯灣情歌》，A-Lin隨即以美妙歌聲現場演唱，「那魯灣～那魯Two～那魯Three～那魯7-ELEVEN～」，不過現場隨即打槍觀眾「你沒有投20塊她就要唱囉？你要先投20塊！」，A-Lin也笑說「他沒有投幣ㄏㄚˋ？不好意思你有沒有投幣？你先去換零錢」。

對此，7-ELEVEN今日在Threads發文表示，「那魯One、那魯Two、那魯灣的SEVEN ELEVEN」，同時證實真的有「7-ELEVEN那魯灣門市」。許多網友則紛紛回應，「請給我一箱台東烈酒套組」、「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「其實這一家在烏來，在台東娜路彎飯店旁邊的7-ELEVEN叫東亮」、「拜託台東縣全部7-ELEVEN都改成A-Lin的那魯灣7-ELEVEN進店聲音」、「這家門市可以改用這首了！」、「可能有預算的問題」。

實際查詢可以發現，以「那魯灣」為名的飯店、酒店、溫泉會館集中在台東縣台東市，不過「7-ELEVEN 那魯灣門市」不在台東而是新北烏來溫泉街，另外新竹香山還有一個阿美族聚落「那魯灣部落」，原因是「那魯灣」其實有「您好」、「歡迎」之意，常見於阿美族、卑南族歌謠中。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

