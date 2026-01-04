那魯7-ELEVEN真的來了！店長秒貼標語 網喊朝聖

台東跨年晚會因天后張惠妹、歌姬A-Lin等唱將受到關注，其中A-Lin在閒聊時，隨興從「那魯one」一直唱到「那魯7-ELEVEN」，讓現場觀眾、網友全都笑翻；7-ELEVEN昨（3）日透露，其實真的有「那魯灣門市」，地點就在新北市烏來區，且該分店已迅速在玻璃上貼出標語，引起討論。

日前在台東跨年晚會上，有粉絲點歌希望張惠妹可以唱《那魯灣情歌》，人在台上的A-Lin聽到後，第一時間唱起歌手于立成創作的《一家人》，「那魯one，那魯two，那魯three four five」，甚至還多唱了一句「那魯7-ELEVEN」，讓現場觀眾全都笑翻，同時也在網路上引起話題。

7-ELEVEN官方粉絲團昨（3）日表示，其實真的有一間「那魯灣門市」，地點就在新北市烏來區溫泉街80號，店長已迅速在玻璃上貼出「那魯7-ELEVEN」的標語，外頭還有一張椅子方便民眾坐著休息、拍照打卡，歡迎大家前去朝聖。

文章曝光後也讓網友驚呼「原來那魯灣門市不在台東」、「猝不及防的天后免費業配，小七你還不趕快找A-lin拍廣告」、「敲碗最新代言人A-Lin」、「這個突然的業配太賺了」、「昨天上班被說不要再唱了，超好笑」、「居然在烏來，明天馬上去朝聖」、「請A-Lin來當一日店長」、「自帶背景音樂的門市，全台灣就只有這一間」。

