那魯One那魯Two！A-Lin唱紅這家超商 網笑：免費業配

（記者周德瑄／綜合報導）歌手A-Lin在2026台東跨年晚會即興演唱那魯灣情歌，幽默改編歌詞那魯Seven Eleven引發全場爆笑。這股熱潮延燒至新北烏來的那魯灣門市，超商火速貼出那魯One那魯Two標語跟風，成為熱門打卡點。網友笑稱這是最強免費業配，更敲碗A-Lin擔任年度代言人。

圖／歌手A-Lin在跨年晚會即興演唱那魯Seven Eleven，意外讓位於烏來的那魯灣門市爆紅，店家火速貼出創意標語吸引民眾打卡。（翻攝自Threads）

天后A-Lin日前在台東跨年舞台上與張惠妹等實力派歌手輪番登場，她在與觀眾互動環節時，將原本的那魯灣情歌歌詞發揮創意，即興唱出那魯One、那魯Two、那魯Three，最後接上那魯Seven Eleven。這個充滿部落幽默的改編瞬間點燃現場氣氛，不僅成為跨年夜最經典的名場面之一，更讓她在社群媒體上人氣飆升，Instagram粉絲數暴增6萬人。

這句玩笑話意外釣出真實存在的門市，位於新北市烏來區的7-ELEVEN那魯灣門市迅速跟上這波流量密碼。店長發揮巧思在店內外貼上橘色標語，清楚寫著那魯One、那魯Two、那魯7-ELEVEN，甚至連一旁的水龍頭上方都貼了那魯Three的貼紙，並在社群平台呼籲民眾到門口記得要再唱一次。超商官方小編也轉發認證這間位在烏來的特色門市，幽默回應這波猝不及防的熱潮。

貼文曝光後吸引大批民眾前往朝聖拍照，網友紛紛留言大讚店長手腳俐落，笑稱這根本是價值連城的免費廣告，建議超商應該直接將開門迎賓音樂換成A-Lin的演唱版本，或者乾脆邀請她擔任2026年的品牌代言人。這場由跨年晚會延伸出的趣事，成功讓烏來山區的超商搖身一變成為最新熱門觀光景點。

